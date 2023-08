¡Insólito! La mamá de Rubiales en huelga de hambre y amotinada en una parroquia

Luego del escandaloso beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le propinó a la futbolista Jenni Hermoso tras alzarse con la Copa del Mundo femenina en Sidney, y que la FIFA suspendiera de forma provisional al dirigente por los hechos, la madre del acusado, Ángeles Béjar, denunció el trato contra su hijo, comenzó una huelga de hambre y se amotinó en una iglesia local en forma de protesta.

El lugar escogido para parapetarse es la parroquia de la Divina Pastora de Motril, lugar de nacimiento de Rubiales. Allí se metió junto a su hermana tras la salida del párroco y, hasta el momento, no sólo no se retiró de allí, sino que se quedará para denunciar el "trato inhumano" que aplicaron contra su hijo el sábado desde el máximo organismo del fútbol a nivel mundial.

Según Bejar, la medida continuará hasta que termine la "cacería, inhumana y sangrienta" contra Rubiales, algo que según ella, "no se lo merece". Lo más insólito del reclamo de la peluquera jubilada es que apunta directamente contra Hermoso. "Que diga la verdad y que mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos", pidió. "No existe abuso sexual al existir consentimiento por ambas partes, como queda demostrado en las imágenes", insistió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según sus allegados, la señora todo el tiempo se preguntá "por qué se están ensañando con él" y qué "hay detrás de toda esta historia", mientras que asegura que Rubiales "es incapaz de hacerle daño a nadie". Al mismo tiempo, una amiga de la familia expuso que Bejar "ha llegado al límite", y que "no para de llorar, de rezar y de pedirle a Dios".

"Esto ha sido un acoso y derribo. Ángeles se ha refugiado en Dios. Su familia estamos sufriendo muchísimo por él. Se le está juzgando antes de tiempo y no nos parece normal", expresaron las primas del acusado, Vanesa Ruiz Béjar y Demelza Béjar. "Ángeles se encuentra mal, es una mujer mayor, delicada de salud. Está todo el día llorando, sin comer. Luis es una bellísima persona. Es muy injusto lo que se está haciendo con él porque es una persona muy buena", agregaron.

La intención de culpara a la víctima, muy común en este tipo de casos, se contradice con la carta con la que renunció Hermoso a la Selección Española de Fútbol Femenino, acción que motivó otras 80 renuncias de sus compañeras. "Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", escribió la futbolista del Pachuca de México en un comunicado del sindicato FUTPRO.

“Tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. No sólo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos y compañeras) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones", denunció Hermoso posteriormente, en un comunicado propio.

El último sábado, el dirigente fue reemplazado de forma provisoria por Pedro Rocha, un ladero de él. "El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio (Colombia), en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), ha acordado en el día de hoy la suspensión provisional del Sr. Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy, se extiende por un periodo inicial de noventa días, y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta Comisión Disciplinaria contra el Sr. Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto", anunció la FIFA en un comunicado.

En la misiva, la FIFA también solicitó a Rubiales y los referentes de la RFEF, que se abstengan, a través de ellos o terceros, de contactar o intentar contactar con Hermoso o su entorno cercano.

"La decisión adoptada por el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha comunicado hoy al Sr. Luis Rubiales, a la RFEF y a la UEFA, para su debido cumplimiento. La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo", adelantaron. La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario", concluyeron.

Estos 90 días de suspensión contra Rubiales son simplemente el primero de una serie de cachetazos que recibirá el referente. Es que este lunes, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español también activará un expediente contra el ex presidente de la RFEF, a partir de una denuncia en su contra que cayó el último viernes, realizada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) por el "abuso de autoridad" y los "actos que atentan a la dignidad o decoro deportivos".

"Si el Tribunal estima esa denuncia y empieza a tramitar ese expediente podremos pedir la suspensión provisional del presidente de la RFEF hasta que acabe la tramitación del expediente con la decisión que el TAD tome", anunció el viernes el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Lo cierto es que el fútbol femenino español se puso en pie de guerra contra el machismo en el deporte y quiere aprovechar para terminar con este tipo de actitudes para siempre. Así fue como la presidente de la Liga femenina, Beatriz Alvarez, solicitó que se les pida la renuncia a todos los que aplaudieron el combativo discurso de Rubiales en el cual negó su renuncia. Además, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda de España, también pidió un recambio serio de autoridades. "La paridad es clave para la lucha contra las violencias machistas, pero también contra los estereotipos machistas que como vemos parece que son una normalidad en la federación", rechazó.