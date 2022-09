"Intenté recuperarme, pero mi cuerpo...": Roger Federer y el fuerte mensaje con el que anunció su retiro

Roger Federer, uno de los tenistas más grandes de la historia, anunció que la Laver Cup de la semana próxima será su último torneo como profesional. El deportista de 41 años lo hizo público con un duro video en sus redes sociales.

Ganador de 20 Gran Slams (seis abiertos de Australia, un Roland Garros, ocho Wimbledon y cinco US Open), explicó que trabajó duro para recuperarse de los problemas de su rodilla, pero reconoce "sus capacidades límites".

A continuación, el mensaje completo con el que Federer anunció su retiro del tenis

A mi familia del tenis y más:

De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de estos años, el mejor, sin lugar a dudas, fue la gente que pude conocer en este camino: mis amigos, mis competidores y, por sobre todas las cosas, los fans, que le dieron y dan su vida a este deporte.

Hoy quiero compartir una noticia con todos ustedes. Como muchos de ustedes ya saben, los últimos tres años me presentaron muchos desafíos en forma de lesiones y cirugías. Trabajé muy duro para poder recuperar mi nivel competitivo, pero conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje últimamente fue muy claro.

Tengo 41 años. Jugué más de 1.500 partidos en estos 24 años. El tenis me trató de una forma mucho más generosa de la que jamás hubiera soñado y ahora tengo que reconocer que llegó el momento de ponerle un final a mi carrera.

La Copa Laver de la semana que viene en Londres será mi último evento ATP. Voy a seguir jugando tenis en el futuro, desde ya, sólo que ya no en Grand Slams o en el tour.

Fue una decisión agridulce de tomar, porque voy a extrañar todo lo que el tour me daba. Pero, al mismo tiempo, hay mucho por lo que festejar. Me considero una de las personas más afortunadas del mundo. Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que jamás imaginé y por mucho más tiempo del que pensaba que era posible.

Me gustaría agradecerle especialmente a mi maravillosa esposa, Mirka, que vivió cada minuto conmigo. Me contuvo durante las finales, vio infinidad de partidos, incluso durante los ocho meses en los que estuvo embarazada. Ella garantizó mi costado 'tonto' durante las giras, durante estos veinte años.

También quiero agradecerles a mis cuatro maravillosos hijos por apoyarme siempre, en especial cuando quise explorar nuevos lugares, mientras creábamos maravillosas memorias en el camino.

Ver a mi familia alentándome desde la tribuna es un sentimiento que me guardaré para siempre. También me gustaría agradecerles y reconocer a mis amorosos padres; mi adorada hermana, que sin ella nada de esto hubiera sido posible.

Un gran agradecimiento también para todos mis entrenadores, que siempre me guiaron en la dirección correcta: fueron maravillosos. También al tenis suizo, que creyó en mí incluso cuando era un joven jugador y me dio un idílico comienzo (de carrera).

Realmente quiero agradecerle y reconocer a mi maravilloso equipo. Ivan, Dani, Roland y, en particular Seve y Pierre, que me han dado los mejores consejos y siempre estuvieron ahí para mí. También a Tony, por haber manejado creativamente mis negocios durante estos últimos 17 años. Todos ustedes son increíbles.

Quiero agradecerle también a mis leales sponsors, que realmente ya son más socios para mí. También a los equipos de los torneos y del ATP tour, que de forma constante nos dieron siempre la bienvenida con mucho cariño y hospitalidad.

También les quiero agradecer a mis competidores en el campo de juego. Tuve la suerte de poder jugar muchos partidos épicos que jamás olvidaré. Nos enfrentamos con furia, con pasión y con intensidad; pero siempre traté de respetar la historia de este deporte. Me siento extremadamente agradecido. Nos potenciamos entre nosotros y llevamos al tenis a nuevos niveles.

Por sobre todas las cosas, quiero darles un especial gracias a mis increíbles fans. Nunca van a saber cuánta fuerza y esperanza me dieron. La inspiradora sensación de entrar a los estadios repletos ha sido una de las cosas más gratificantes en mi vida. Sin ustedes, esos éxitos se hubieran sentidos solitarios.

Los últimos 24 años fueron una aventura increíble. Aunque algunas veces sienta que pasaron sólo 24 horas, fueron tan profundos y mágicos, casi como si ya hubiera vivido una vida completa. Tuve la inmensa fortuna de poder jugar frente a ustedes en 40 países distintos.

Me reí y lloré. Sentí felicidad y dolor; pero, por sobre todas las cosas, me sentí increíblemente vivo. A través de mis viajes, conocí a mucha gente maravillosa, que mantendré como amigos por el resto de mi vida, porque de forma consistente se hicieron un espacio en sus cargadas agendas para poder verme jugar y alentarme alrededor del mundo. Gracias.

Cuando mi amor por el tenis comenzó, era un ballboy en mi pueblo natal, Basel. Solía mirar a los jugadores con un sentimiento de maravilla, eran como gigantes para mí y en ese momento empecé a soñar. Mis sueños me han llevado a trabajar cada vez más duro y empecé a creer en mi.