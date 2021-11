¿Ironía o bombazo? Messi habló sobre su posible vuelta al Barcelona y ya aclaró qué quiere

En el medio de las críticas hacia la conducción del Barcelona por el mal desempeño del equipo desde la salida de Lionel Messi al PSG, el delantero argentino le dio un resabio de esperanza a los hinchas del club catalán; planteó la chance de regresar a la institución una vez que se retire del fútbol profesional en calidad de técnico.

“Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento: me encantaría ser secretario técnico en algún momento”, dijo Messi en una entrevista que le brindó al diario catalán Sport.

“Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar a lo que pueda al club que amo; me encantaría que siga creciendo y siga siendo uno de los mejores del mundo”, agregó en otro de los pasajes de la entrevista.

Messi tampoco esta pasando por su mejor momento en el PSG en donde todavía no logró mostrar el nivel futbolístico que tenía en el Barcelona. Esto hizo que el técnico del club de París dejará fuertes declaraciones sobre su rendimiento el fin de semana después de la victoria de su equipo 2-1 contra el Lille.

“¿Messi? Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo con su selección que aquí. Disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve. Y ahora tiene problemas musculares”, manifestó Leonardo, el técnico del PSG, al finalizar el partido en una clara crítica hacia el delantero argentino.

A lo largo de la entrevista con Spot, Messi también se refirió al Mundial de Qatar que se desarrollará el año que viene. "Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas en el Mundial. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo y después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien, pero todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más", dijo.

Luego, se refirió a la emoción que vivió tras la conquista de la Copa América, su primer título a nivel de mayores en la Selección: "Fueron cosas muy significativas, el poder ganar con la Selección y el vivirlo con la gente de Argentina. Lo había pensado muchas veces el estar delante de la gente de mi país para mostrar un trofeo. Lo había hecho mucho con el Barcelona pero no lo había podido hacer con mi país, no era fácil. No me quería ir de la Selección sin ganar algo y además estoy más grande y por lo tanto más sensible también".