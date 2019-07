La AFA cuestionó el arbitraje: ¿Por qué la Conmebol eligió a Zambrano y por qué no funcionó el VAR?

La Selección perdió anoche 2 a 0 frente a Brasil por la semifinal de la Copa América en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y si bien los dirigidos por Lionel Scaloni supieron estar a la altura del encuentro, se vieron perjudicados por la terna arbitral encabezada por el ecuatoriano Roddy Zambrano, quien no sólo amonestó a medio equipo albiceleste sino que además se negó a revisar a través del VAR dos jugadas que podrían haber significado penal para la Argentina.

Así lo manifestó el capitán argentino, Lionel Messi, al finalizar el partido y muy enojado con el arbitraje del ecuatoriano. “Zambrano con su arbitraje nos faltó el respeto. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy ni lo revisaron. Hoy nunca fueron al VAR. Todas las boludeces fueron para ellos”, aclaró, furioso, La Pulga.

BigBang pudo dialogar con dirigentes que tuvieron acceso a una charla privada con los jueces que estuvieron a cargo del VAR (Video asistant referee), entre ellos el uruguayo Leodán González. Según le señalaron a este portal, los árbitros que anoche se desempeñaron en el VAR durante el clásico de América sostienen que la jugada que termina con Sergio Agüero cayendo en el área, previo al gol de Brasil, no es penal, ya que afirman que es el “Kun” quien pisa a Dani Alves.

Cabe mencionar que al terminar el partido el lateral derecho de 36 años de Brasil afirmó que el delantero del Manchester City lo había pisado primero y efectivamente cuando se ven detenidamente las imágenes examinadas por los jueces se puede observar que el jugador tenía razón, a pesar de que algunos remarcan que el pisotón se origina a raíz del topetazo que le da Alves al "9" de la selección.

Pero al no notar falta del futbolista brasilero, el VAR no le avisó a Zambrano y éste no tuvo la necesidad de chequear la jugada. Pero algo muy diferente ocurrió minutos más tarde, cuando Nicolás Otamendi recibió un terrible topetazo en el área, con codazo incluido, de parte de Arthur, quien en ningún momento buscó jugar la pelota e intentó derribar al argentino. ¡Y lo logró!

Para el VAR –según pudo saber este sitio- y para la gran mayoría no hubieron dudas: fue un claro penal del mediocampista brasilero. El árbitro González -aseguran- le habría avisado a Zambrano que la jugada, por lo menos, ameritaba que el juez la revisara. Pero el ecuatoriano, tal y como se lo permite el reglamento, se negó a hacerlo utilizando su potestad como árbitro titular.

Ante esto, BigBang pudo saber que el ecuatoriano no era un árbitro que convencía a la cúpula de la Conmebol, por lo menos para dirigir este partido, pero que de alguna manera fue elegido como descarte. Sin ir más lejos, por encima de Zambrano se encuentran mejor valorados cinco árbitros: un argentino, un brasilero, dos chilenos y un juez de nacionalidad colombiana.

El argentino es nada más ni anda menos que Néstor Pitana y el brasilero es Wilton Sampaio, ambos, por obvias razones, quedaron descartados para dirigir este decisivo partido. Los jueces chilenos son Roberto Andrés Tobar Vargas y Julio Bascuñán. Estos dos también fueron rechazados debido a que la selección chilena se encuentra disputando la otra llave de semifinal.

Entonces quedaba la opción del árbitro colombiano: Wilmar Roldán. Éste último, sin embargo, había dirigido el partido por cuartos de final entre Argentina y Venezuela, y los dirigentes de la Conmebol señalaron que se vería “sospechoso” que un mismo juez dirigiera a la misma selección dos partidos consecutivos. Por esta razón, optaron por elegir a Zambrano, de pésimo nivel.

Cabe remarcar que el uruguayo Leodán González ya estaba seleccionado para manejar el VAR y, según le confiaron a BigBang, es uno de los “mejores” de Sudamérica manejando esta herramienta que brilló por su ausencia anoche debido a que el ecuatoriano prefirió no revisar las jugadas, sobre todo la segunda, que generó un gran debate entre los jueces asistentes de video.

A partir del pésimo arbitraje de anoche, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elevó una queja formal a la Conmebol. La idea es presentar un reclamo del ex árbitro Federico Beligoy (titular de la Asociación Argentina de Árbitros y de la Dirección de Arbitraje de la AFA) junto a videos del partido y varios escritos de otros árbitros del mundo para comprobar a ilegitimidad del encuentro.

Sin embargo, seguramente, este reclamo solamente derivará en la suspensión del juez ecuatoriano en el plano internacional, para todas las competencias desarrolladas por Conmebol (Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana).

El portal Globo Esporte, en cambio, informó que el Comité Organizador Local confirmó que hubo un problema en el sistema de comunicación entre el árbitro Zambrano y Leodán González, a cargo del VAR, originada por una interferencia con el equipo de seguridad del presidente de Jair Bolsonaro. Pese a esto -señalan- el problema habría sido resulto antes del inicio de la semifinal.

Con la derrota, el futuro de Scaloni a cargo de la selección quedó pendiendo de un hilo. Pero si bien los principales candidatos a sucederlo son Gabriel Heinze y Marcelo Gallardo, el DT de Vélez por encima del de River, Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que el santafeniso se mantendrá en el puesto hasta fin de año, cuando se realizarán los balances de su desempeño.

Vale destacar que a pesar de ser el DT de la Selección, Scaloni sigue vinculado a la AFA como asistente de Jorge Sampaoli. El mismo vence en 2022 y al asumir como técnico se le agregó un asterisco legal que lo convertía en entrenador de la selección mayor hasta diciembre de este año, sin la necesidad de tocarle el sueldo. Por eso, Scaloni se hará cargo de los seis partidos amistosos divididos en tres giras (Estados unidos, Alemania y Portugal, y la última con sede a decidir) que deberá afrontar la albiceleste en lo que resta de este 2019.