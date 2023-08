La chicana de Riquelme a la fiscal Ramírez: "Que devuelva la computadora de mi sobrina de 3 años"

Luego de los allanamientos a la casa de su hermano Cristian, por supuesta venta ilegal de entradas, el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, volvió a enfrentar las cámaras de televisión y le hizo un pedido particular a la fiscal Celsa Ramírez.

En la previa al duelo en el que Boca enfrentará como visitante a Sarmiento en la fecha 2 de la Copa de la Liga, fue consultado por los recientes allanamientos que se dieron tanto en las oficinas del Club como en la casa de su hermano, ordenados por la misma fiscal.

El vicepresidente remarcó: "Mi sensación es que la gente ya tiene claro lo que pasa, que todos los bosteros sienten que esta señora (por la fiscal) por ahí tiene un problema con todos los hinchas de Boca".

Luego, cuando comenzó a hablar sobre lo sucedido en la casa de su hermano, Riquelme aprovechó para hacer un reclamo a la fiscal: “Esta persona mandó a declarar a mi hijo durante la pandemia”, por supuesto incumplimiento del aislamiento preventivo que regía en ese momento.

Y continuó: “Esto ya es un tema mío. Tiene un problema contra los Riquelme. Después mandó a allanar la casa de mi hermano. Con todo el respeto que se merece, yo lo que le tengo que pedir es que devuelva la computadora que se llevó de mi hermano, porque es de su hija de tres años, que la usa para mirar videitos, para bailar. La nena está aburrida en la casa. Yo no sé si esta señora tiene hijos, pero si los tiene, que lo entienda y le devuelva la computadora. La nena, pobre, no tiene con qué jugar”.

Asimismo, señaló: "Después, los bosteros tenemos claro que tiene un problema con nuestra cancha, con nuestros hinchas. Porque algo siempre anda buscando. Pero las cosas hablan por sí solas".

"¿Si será un año divertido? Para mí si. Me van a ensuciar por todos lados. Me lo hicieron como jugador. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo soy una persona normal de Don Torcuato, que Boca es mi vida y que no soy ni borracho, ni drogadicto, ni timbero. No me pueden acusar de nada, porque hubiesen dicho de todo. Tengo solo dos vicios: tomar mate y comer asado”, señaló, por último, en el programa de TyC Sports.

Los allanamientos se realizaron el jueves 18 cuando la Justicia mandó a investigar distintas sedes del club y otros ocho domicilios en Provincia y capital de Buenos Aires, entre ellos el de Cristian Riquelme, en el marco de una presunta reventa de entradas, defraudación, asociación ilícita y omisión de recaudos durante un evento masivo.

El Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 10 intentaba esclarecer un circuito de venta clandestino de localidades auténticas, fuera de todo control del club. Sin embargo, un elemento clave que no fue encontrado en la casa country de Pilar de Cristian fue su celular.

Por su parte, afirma que se lo robaron en las últimas horas, pero sí le fueron secuestrados otros elementos de valor probatorio como 97 tarjetas habilitadas para ingreso al estadio, según fuentes del club aseguraron que tenía esas localidades guardadas por sus funciones en la institución.

Además, fueron halladas tarjetas de pase de dirigentes para la Copa Libertadores Sub 20 que se jugó en Chile y ganó el equipo amarillo y azul 36 pulseras verdes de consumo libre en el buffet de la cancha, una gran cantidad de indumentaria, dos notebooks y una Tablet.

En los otros seis allanamientos se incautaron algunos artículos similares a los encontrados en lo de Riquelme, como entradas, pulseras, ropa y computadoras, pero también planillas con nombres de personas habilitadas para sortear molinetes sin pagar en partidos ya empezados, carnets de socios, celulares y hasta un arma.

La ruta que sigue la Justicia implica supuestamente a más de 2 mil entradas que no encontrarían en los registros contables del club para introducirlas en el circuito de la reventa, sobre todo a turistas extranjeros que pagan en dólares. La base de las operaciones sería el local de la calle Florida y la Bombonerita y se incluyen en la investigación a tours comercializados con hoteles, venta de indumentaria y localidades para los partidos de Boca.

Por otro lado, desde el Club afirman que esta causa tiene que ver con la interna política y la cercanía de las elecciones para renovar autoridades, lo que se llevará a fin de año. Mientras que la Justicia aseguró ellos no van a jugar ese partido y que los allanamientos se llevaron a cabo ese día porque se consolidaron durante estos diez meses la prueba.