La contundente repuesta de Mina Bonino a Baena, el jugador golpeado por Valverde: “No todo vale"

Lo que empezó como una simple pelea dentro de la cancha, pasó por las piñas y llegó a terreno judicial. El último sábado Federico Valverde -una de las figuras del Real Madrid- fue protagonista junto a Alejandro Rodriguéz Baena de una feroz disputa. Todo inició cuando el español le hizo un duro comentario sobre la muerte de su hijo al uruguayo, motivo que hizo que su pareja Mina Bonino respondiera en su cuenta de Twitter: “Imagina que te preparen para explicarte que vas a parir un hijo muerto”.

Al parecer, ya que ninguno de los protagonistas se pronunció a raíz de las distintas versiones que surgieron, luego de que finalizara el partido que se disputó entre el Real Madrid y el Villarreal, que terminó con derrota del Merengue por 3 a 2, Baena se acercó a Valverde y le habría hecho una brutal referencia a su hijo, el cual nació sin vida en febrero del 2023. “Llorá, como lloraste por la muerte de tu hijo”, fue la frase que despertó la furia del ex Peñarol.

Por este motivo, según los testigos del hecho, Valverde lo esperó fuera del estadio y le dio una piña en la cara. Baena desmintió la situación con un comunicado en sus redes sociales, aclaró que de su boca no salió tan despreciable frase y le inició una denuncia legal al volante del Madrid por el golpe que le propinó al finalizar el partido.

Al respecto, Mina Bonino profundizó sobre el tema en su cuenta de Twitter y, sin decirlo explícitamente, afirmó que esto ocurrió tal y como cuenta el rumor: “Imaginate que cuando tenes 14 semanas de embarazo te dicen que tu hijo no va a nacer, que viene con una trisomia incompatible con la vida, que podés tomar la opción de interrumpir el embarazo o esperar las pruebas invasivas donde los resultados tardan más de un mes”.

De esta manera, la periodista escribió: “Imagina que te preparen para explicarte que vas a parir un hijo muerto,que la recuperación es rápida y que en dos o tres meses podes volverlo a intentar. Imagínate que mientras tanto,las redes sociales me dan el pésame porque se rumorea que perdí un embarazo,donde aún ni yo sabía”.

“Imagínate desde los primeros días de enero hasta el 10 de febrero que llegaron los resultados concluyentes que yo esté en mi cama,acostada todos los días, gestando un bebé que no sé si va a poder nacer y mientras tanto, la vida siga. Imagínate mi cabeza y lo que tuve que soportar”, expresó Bonina.

Por último, y haciendo referencia al silencio que decidió tener Valverde, la periodista sentenció: “Hay límites. Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien. Y no soy vocera de nadie. Transmito mi dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que pasó, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes”.