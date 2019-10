La extrema confianza de Gallardo, frente a las dudas de Alfaro: otro súperclásico copero

Gustavo Alfaro se juega mañana, en La Bombonera, ante River el encuentro “más importante de su carrera”. O al menos, así lo aseguró el actual técnico de Boca luego de sumar una nueva derrota, esta vez de local ante Racing. “El del martes es el partido más importante del año. Me preocupan algunas cosas en cómo llegamos, en otras estamos mucho mejor”, analizó.

El martes La Bombonera se abrirá a las 18 y el operativo policial, a cargo del Ministerio de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires, contará con 1.500 agentes. El partido comenzará a las 21.30, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Boca deberá dar vuelta la serie que comenzó en El Monumental semanas atrás, con victoria de River por 2 a 0.

El conjunto xeneize no llega al encuentro en las mejores condiciones. Además de la derrota ante la Academia, al equipo de Alfaro le cuesta generar situaciones de gol y convertir. “En los metros finales nos está faltando algo más de prepotencia ofensiva”, admitió el DT.

Al mismo tiempo, los jugadores de Boca se encuentran entre algodones. Eduardo Salvio, quien se había resentido de su lesión días atrás, sería titular. Mientras que minutos antes del partido probarán si Wanchope” Abila está en condiciones de jugar desde el arranque.

El ex delantero de Huracán se recupera de una fuerte distensión y es una de las dudas más importantes en la cabeza de Alfaro. Otra de las figuras que no estarían entre los once inicial sería Daniele De Rossi por una lesión en el gemelo derecho que lo mantiene marginado.

El Tano estará entre los concentrados, pero no juega desde el 1 de septiembre pasado, justamente contra River, cuando fue titular por la Superliga. El 20 de septiembre un parte médico confirmó que se había desgarrado el isquiotibial derecho. Se reincorporó a los entrenamientos el 8 de octubre y al día siguiente volvió a lesionarse, aunque esta vez fue gemelo derecho.

De cara a ese compromiso, el técnico consideró que “las dudas” que mantiene en torno a la formación son “más de cuestiones físicas”, atendiendo a las evoluciones de las lesiones que experimentan los atacantes Carlos Tevez (tiene una sobrecarga muscular) y Ramón 'Wanchope' Abila (se recupera de una fuerte distensión).

“No me gustó perder con Racing, nunca me gusta perder y menos en la previa de un choque tan decisivo con River”, expuso Alfaro, quien -sin embargo- no se quejó de estar permanentemente en la lupa, tanto para el periodismo en general como también por los propios hinchas xeneizes.

“Sé que son las reglas del juego. Acá se discutió a (Carlos) Bianchi también”, dijo el DT. “Seguiremos luchando y peleando, mientras nos den un espacio. Ya nos dieron por muertos en octavos de final y en cuartos. Pero estamos acá, en semifinales”, sostuvo.

Tranquilidad millonaria

Por el lado de River, las cosas son muy diferentes. Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Juan Fernando Quintero se recuperaron de sus lesiones y ya están a las órdenes de Marcelo Gallardo. Sin embargo, confiado y tranquilo, el DT millonario avisó que jugarán los mismos once que lograron vencer semanas atrás a su eterno rival por la ida de la semifinal.

De esta manera, River formará con un 4-1-3-2 y los siguientes nombres: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. "El equipo va a ser el mismo que jugó en cancha de River. Lo tengo confirmado desde hace algunos días", dijo Gallardo.

A diferencia del partido en el Monumental, cuando dio la formación minutos antes del encuentro, esta vez “El Muñeco” confirmó el esquema y los nombres que utilizará un día antes. Además, dijo que están “confiados y tranquilos” y aclaró que si bien no es un partido más, “el partido más importante ya lo jugó y lo ganó en Madrid”.

Según Gallardo, jugará contra un Boca desordenado y “desesperado”, por lo que irán a buscar otro gol en La Bombonera sin desproteger la ventaja. "Sé que Boca va a estar necesitado de buscar el resultado. Nosotros no vamos a cuidar el resultado, no es nuestra idea y nuestra forma. Intentaremos buscar el resultado, hacer un gol y jugar con la desesperación de Boca”, remarcó.

River y Boca jugarán el martes en La Bombonera a partir de las 21.30 por la pantalla de Fox Sports y el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.