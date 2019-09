La frase con la que Diego motivó a los jugadores en el vestuario: Gimnasia perdió 2-1 contra Racing

El debut de Diego Maradona como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata empezó con una derrota luego de que el equipo platense terminó el primer tiempo 1-0 debajo de Racing. El gol llegó a los 30 minutos luego de un error del arquero Alexis Martín Arias. Al minuto siete del segundo tiempo, el equipo del "Diez" logró revertir la situación con un gol de Matías García.

Sin embargo menos de un minuto después Matías Zaracho volvió a poner en ventaja a la Academia. El propio García tuvo en sus pies, casi al final del partido, el empate pero la tiró arriba.

Muy activo y dando varias indicaciones, Maradona fue el centro de atención en un primer tiempo en donde el Lobo fue claramente superior a Racing, pero no lo pudo manifestar en el resultado. Un dato no menor es la presencia de Claudio Paul Caniggia, que suena para ser parte del equipo como integrante del cuerpo técnico.

Antes de salir a la cancha, el flamante DT le dio una charla para motivar a sus jugadores. "Veo sonrisas y me pongo loco de felicidad. ¡Ustedes pueden!", dijo el "Diez" antes del comienzo del partido. “Yo lo vi bien, los muchachos bárbaros. Hay que seguir trabajando. Esto no termina acá. Me gustó haber podido hacerle goles a Racing limpios”, dijo Diego al salir de la cancha.