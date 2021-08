La fuerte denuncia de la hija de un ex River contra el periodismo deportivo: "Jamás viví tanto machismo y asquerosidad"

En estos últimos años y durante la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia, el fútbol argentino se ha ido despojando de todo tipo de prejuicios para darle el lugar que merecen las mujeres, las cuales comenzaron a pisar con fuerza el deporte más popular del país. Si bien el cambio se está llevando de a poco, las diferencias económicas y de infraestructura que existen entre la actividad masculina y femenina son abismales, todavía restan cuestiones por mejorar y corregir.

Lo cierto es que estos avances fueron notorios en relación a tiempos pasados, aunque todavía existen ámbitos relacionados al deporte que todavía, al parecer, no pueden dejar el "machismo" de lado. Micaela Silvani, periodista deportiva e hija del ex delantero de River, Walter “el Cuqui” Silvani, denunció que vivió una pesadilla en esta carrera que la apasiona a causa del "machismo" que aún envuelve a la profesión.

Radicada en España, la joven utilizó su cuenta de Instagram para detallar el “machismo y la asquerosidad” que sufre en la actividad que desarrolla a diario y aclaró: “Desde que nací prácticamente estuve ligada al mundo del fútbol. Me tocó estar del lado de adentro mucho tiempo, y aunque ahora sigo, lo vivo desde una versión mucho más grande y consciente. Acostumbrada a la etiqueta de ser mujer y estar vinculada a este deporte".

De acuerdo a sus dichos, jamás vivió "tanto machismo y asquerosidad" como en el último tiempo. "A veces es por el 'cómo estoy vestida' y otras veces (como hoy) por ser, literalmente, mujer. Es cansador, angustiante y hasta injusto aguantar tanta gente descargando su ira sexual, su poca cabeza abierta y su mente sucia cada vez que una va a trabajar (o no)”, escribió Micaela desde Salamanca, donde su papá jugó entre 1998 y 2001.

Cansada y muy molesta, le pidió que se detengan a todos aquellos que la acosan por el solo hecho de ser mujer. “Si no lo hacen simplemente por respeto, háganlo por sus hermanas, amigas, primas, madres. Piensen un segundo lo mal e incomodas que las harían sentir. Y sobre todo, paren de hacerlo. El fútbol es un lugar increíblemente lindo y apasionante, no lo hagan ni lo conviertan en una pesadilla”, señaló.

A través de las redes sociales, la hija del ex atacante del "millonario" se destaca por hacer videos de un minuto hablando de fútbol, resalta que es fanática de Lionel Messi y replicó el mensaje de apoyo que recibió de su padre, el cual la invita a seguir luchando por la profesión que la apasiona sin claudicar. “Te educamos para que persigas tus sueños y seas una buena persona. Para que tengas el valor y la fuerza de no claudicar ante la adversidad", señaló el Cuqui.

Y agregó: "Te dimos las herramientas para que puedas defenderte de cualquier ataque (entre ellos el de machistas retrógrados) y lo haces muy bien. Muchas veces me pregunto ¿dónde aprendiste tanto de futbol? Hasta que encuentro una foto como esta. Durante tu niñez el jardín de tu casa fue un campo de fútbol, compartimos infinidad de partidos y entrenamientos por todos los continentes, estudiaste y te preparaste para ejercer tu profesión con dedicación y responsabilidad".

Orgulloso de su hija, el ex futbolista cerró: "No dejes que nada ni nadie arruine este momento. Como decimos en Argentina 'A la gilada ni cabida'”. Actualmente Micaela y toda la familia Silvani viven en Salamanca, donde el ex jugador que inició su carrera en River trabaja como director deportivo del club Unión Deportiva Santa Marta.