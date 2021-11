La guerra de Riquelme y Ruggeri: del “se cree dueño de Boca” al “no me importa lo que diga ese muchacho”

El último domingo, tras la derrota de Boca frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el torneo local, la Bombonera fue escenario de un llamativo momento. Cuando el plantel boquense se disponía a partir del estadio, el vicepresidente Juan Román Riquelme hizo bajar a los jugadores para que regresaran al vestuario. La excusa fue una reunión de emergencia para “felicitarlos” por el desempeño en el segundo tiempo.

Pocas horas después, Oscar Ruggeri le dedicó una dura crítica desde ESPN, que comenzó con la frase: “Riquelme se cree dueño del club”. Y continuó: "Riquelme como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no. Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente... Inteligente es (Enzo) Francescoli. ¿Lo escuchaste hablar a Francescoli? Y mirá que no está casado, no está en el club porque se le ocurrió. Dijo: 'el técnico es Gallardo' y listo. Eso es ser inteligente”.

Y siguió con duras palabras hacia el ex mediocampista de Boca: “No simulen más que el club está por encima de todo. Estos pibes se creen que son los dueños del club. Si quería hablar, cuando termina el partido los tenés que esperar en el vestuario, verlo a Riquelme ahí parado es lo más fuerte que podía hacer. Si estoy caliente, lo hago en ese momento, no los hago volver después. Con lo grande que fue Riquelme en Boca, ¿necesita hacer ésto? Y si no que suba al micro y diga lo que tiene que decir ahí".



Por otra parte, Ruggeri también se guardó una bala para Sebastián Battaglia, el actual director técnico de Boca Juniors. Conocedor de las internas futbolísticas y con experiencia en cómo manejar vestuarios ya que fue capitán en casi todos los planteles que integró, el campeón del mundo en México 1986 dijo: "A mí el técnico me tiene que respaldar en estas situaciones con los dirigentes. Si veo algo así, después mato por este tipo. Como hacía (Carlos) Bilardo con nosotros, que nos querían echar a todos".



Después de esos dichos, Riquelme decidió brindar una entrevista y lanzó otro misil contra Ruggeri en esta guerra que ya lleva algún tiempo. En ese punto, el vicepresidente de Boca dijo al ser consultado sobre las críticas del ex futbolista: “Cada uno es libre de decir lo que quiera. A mí me cuentan todas las cosas, yo miro poca tele. A mí me enseñaron a vivir de una sola manera”.



Y explicó: “Si sale un amigo mío o me dice en la cara que lo defraudé, me pondría mal. Sé que ese amigo a mí me quiere y yo lo quiero. Si viene un familiar y me dice que lo defraudé, me pongo mal. Porque sé que ese familiar me quiere y yo lo quiero. Ahora si lo dice una persona que no tengo relación, no me causa nada. No puedo defraudar a una persona que no tengo relación. Es tan simple como eso”.



Pero la cosa no terminó así nomás. Román dijo contra Ruggeri: “No le doy mucha vuelta a la vida. Vivo muy simple, me enseñaron a vivir de esa manera. No es tan difícil esto. Vivo tranquilo porque no le hago mal a nadie. Trato de ser simple cuando contesto, simple en mi vida y cuando una persona que uno no tiene relación sale a decir esas cosas, no me causa nada. Lo que dice este muchacho para mí no cuenta. Es tan simple como eso”.



De esa forma, le agregó más leña al fuego. Y luego dijo sobre la reunión con los jugadores y el técnico, aseguró: “Para mí no hay ningún lío. Yo al hotel no voy. No tengo por qué tener vergüenza de felicitar a mis jugadores, que los veo casi todos los días. Acá en el predio hablo siempre con ellos. Tengo una forma de vivir muy simple. Amé ser futbolista y amo a los futbolistas, los voy a cuidar siempre. Entiendo que ustedes tienen un trabajo y lo respeto, pero no sabía que estaba mal felicitar a los jugadores”.



Y finalizó: “Para mí no se armó ningún lío, que armen una novela es otra cosa. Son siempre las mismas personas, tenemos claro que son los mismos programas. El hincha de Boca ya entendió cómo es esto. No hay que ser inteligente para darse cuenta de que siempre las mismas personas le quieren causar problemas a nuestro club. No hay que ser vivo para darse cuenta que es casi siempre el mismo el que quiere armar problemas”.