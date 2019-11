La historia detrás de la salida de Maradona de Gimnasia: reuniones, promesas y negociaciones de último momento

Diego Maradona finalmente dejó de ser el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Fue la culminación de una historia que duró 24 horas, con negociaciones, idas y vueltas, pedidos de unidad, acuerdos de unidad y un portazo final que tuvo que anunciar el presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, en una entrevista con Radio La Red hace minutos.

“La reunión fracasó, va a haber elecciones el sábado. Maradona dejó de ser el técnico de Gimnasia”, manifestó el presidente en declaraciones al mencionado medio. “Yo el celular de Maradona no lo tenía y lo busque. Lo hubieran ido a buscar”, chicaneó incluso Pellegrino.

La renuncia de Maradona se desencadenó después de que el propio Pellegrino se viera obligado a no poder competir en las elecciones que se desarrollarán el sábado en el club. Cuando asumió hace cuatro años Gimnasia se encontraba en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, con un pasivo “manejable” pero ahora el panorama es otro. Con un descenso casi seguro, una deuda concursada y una post concurso que no se sabe a ciencia cierta cuánto es, las chances de Pellegrino eran casi nulas.

Una semana antes de la presentación de las listas Pellegrino no lograba conseguir los 36 avales para ser candidato por lo que finalmente tuvo que renunciar a su candidatura. El domingo, como consiguiente, sólo quedaron inscriptas las listas de Mariano Cowen y Salvador Robustelli. En ese momento Diego dejó entrever que se iría junto con el mandamás tripero.

EL CLUB | 🗳 ATENCIÓN ⚠️ Se firmó un acta de común acuerdo entre Robustelli y Cowen. Habrá elecciones y la lista ganadora se compromete a abrir el juego a la lista perdedora para sumar equipos de trabajo. #GELP #CGE pic.twitter.com/uHGOEP8vBr — Letra G (@LetraG) November 19, 2019

Luego llegaron las declaraciones de su ex pareja y mánager del equipo femenino del Lobo, Rocio Oliva, que juró y perjuró que Maradona cumpliría con su palabra de llegar con Pellegrino e irse con el mismo presidente. Como no podía ser de otra forma tanto Cowen como Robustelli fueron a hablar con el entrenador ayer en Estancia Chica luego de un encuentro entre el plantel y él.

Los referentes del equipo le pidieron que siguiera, lo mismo hicieron los candidatos. Maradona pidió 48 horas para dar su decisión sobre todo ante el partido contra Arsenal el domingo. Hoy al mediodía los dos candidatos firmaron un acta acuerdo para incluir, gané quién gané el sábado, al oficialismo dentro de la comisión. Incluso se barajó que Pellegrino sea quien se desempeñe como encargado del fútbol profesional.

Sin embargo después de la rubrica el propio Pellegrino dijo que no hubo unidad y que Diego dejó el cargo junto a todo su cuerpo técnico.

“Al no haber unidad no vamos a participar de las elecciones. Un club mediano no merece tener tantas listas”, remarcó Pellegrino que adelantó que el técnico de la reserva, Mariano Messera, dirigirá el partido contra Arsenal.