"Detrás del futbolista hay una persona": reapareció Brian Fernández y confesó que extraña el fútbol

El delantero Brian Fernández, actual futbolista de Colón, reapareció públicamente tras el escándalo que protagonizó un mes atrás, luego de que encontraran su auto abandonado y destrozado en Santa Fe. La preocupación en aquel entonces por una recaída del deportista en los consumos problemáticos fue confirmada por su novia Araceli Fessia, quien avisó que su pareja se encontraba bajo control y con el apoyo de profesionales de la salud.

"Si bien tuve muchas oportunidades acá, pero no se me pudo dar como yo quería, viste. Eso es lo que en mi vida personal me entristece muchísimo. Es algo que voy a trasladar el resto de mi vida, mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío conmigo mismo. La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren", aseguró el futbolista.

En diálogo con el programa Son Aviones, Brian se mostró molestó por la poca empatía del mundo deportivo. "No entienden que detrás del futbolista hay una persona. Hay circunstancias que no podés sobrepasarlas. Es algo que me duele mucho", confesó. En la conversación con el periodista Agustín Fantasía y su equipo, reconoció que estuvo evaluando un tratamiento psicológico. "La idea es empezar con eso. Mi familia me lo está pidiendo", afirmó.

También destacó que tiene desconfianza por este tipo de procesos. "No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza. Voy y no le cuento la verdad, entonces para qué voy a ir", explicó. La problemática que relata Fernández tiene su correlato con lo que vivió Diego Armando Maradona, según lo contó meses atrás su hija Dalma, quien contó que a su padre le filtró muchas cosas el psicólogo personal que tenía durante los años ochenta.

Brian, reconocido hincha de Colón, se lamentó en el programa que emite el canal de YouTube Ebeplay no haber podido disfrutar por la presión, el rol que tuvo en el club de sus amores, y haber dejado una imagen negativa de él ante los simpatizantes. "No podía salir a ningún sector de la ciudad. Críticas, críticas y críticas. Y no iba a entrar en esa. Trato de estar en contacto lo menos posible con la sociedad, porque es la realidad", relató

Al mismo tiempo, Fernández confirmó que no competirá hasta junio ya que decidió desvincularse, aunque eso no significa que no extrañe el fútbol ni el deporte en general. "Obvio, cómo no voy a querer jugar, pero hoy en día trato de ver cómo realizo mi vida, como la priorizo, en el mejor estado que la puedo llegar a poner para poder estar bien con mi familia", expresó. "Cómo no voy a extrañar jugar al fútbol si es lo que mejor hago. Puedo no entrenarme durante meses, pero en una semana mi cuerpo se acomoda y estoy para jugar", agregó.

El delantero también se refirió al apoyo incondicional de su familia, quienes tuvieron desacuerdos "desde el día uno" con su vuelta a Colón. "No le veían el lado bueno. Y yo seguí intentando. Me fuí a otro club, volví. Me fuí a otro club, regrese. Hasta que dije ‘tengo que dar un paso al costado’ Era solamente mirarlo desde un monitor, alentando", recordó.

Justamente, su pareja reconoció un mes atrás que no querían volver a Santa Fe con Brian porque era tenerlo cerca de mucha gente vinculada a sus consumos problemáticos. "Yo no quería que firme de nuevo para Colón, no quería que se quedara en Santa Fe. Teníamos otra oferta, lejos de la Argentina, y no queríamos que se quedara acá. Pero no se dio", señaló Fessia.

Algunos meses atrás, en octubre de 2022, el futbolista había sido detenido por arrojarle piedras a un colectivo en su Ciudad. Era un aviso de lo que se vendría y que tanto preocupaba a su familia. Ahora deberá poner lo mejor de sí mismo, para dejar de escribir la historia de su vida en una versión oscura, y dejar entrar la luz de quienes lo quieren bien.