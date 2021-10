La listita de Gallardo a Scaloni y qué dijo sobre Boca, tras quedarse con el Superclásico

Después de un Superclásico para el infarto, en el que River se impuso 2-1 sobre Boca en el Monumental (con público presente), Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que habló de la doble expulsión que sufrió el rival y, de paso, le envió un mensaje claro a Lionel Scaloni por la convocatoria para la triple fecha de Eliminatorias en la que la Selección argentina se enfrentará a Paraguay, Uruguay y Perú.

"Ya dije varias veces que es injusto que nosotros tengamos que pasar por esa situación, somos el que más jugadores a selecciones da y jugamos en desventaja, ahora lo vamos a volver a hace", respondió el director técnico, al tiempo que le hizo un puntual pedido a Scaloni: "Por ahí hay alguna posibilidad de tener un guiño, ya que Julián (Álvarez) casi no tuvo participación alguna en los últimos partidos, hay buena disponibilidad. Pero hay muchos jugadores afuera en el próximo partido (que será el sábado contra Banfield) y es una ventaja muy grande".

¿Cuáles son los jugadores que River perderá en la triple fecha que comienza el jueves ante Paraguay?

Franco Armani (Argentina)

(Argentina) Julián Álvarez (Argentina)

(Argentina) Robert Rojas (Paraguay)

(Paraguay) Paulo Díaz (Chile)

(Chile) Nicolás De la Cruz (Uruguay)

Las definiciones de Gallardo tras la victoria en el Monumental

"Que se hayan ido los hinchas a sus casas con esta alegría es una forma de retribuir tanto amor. Ahora sí somos candidatos a pelear el título. Falta mucho pero es un gran envión desde lo anímico y lo futbolístico".

"No podía ser mejor la vuelta del público a la cancha. Volver a jugar con nuestro público, vivir un clásico con nuestra gente después de un año y medio largo. Disfrutamos el clásico, hoy disfrutamos jugar el partido de principio a fin, más allá de la expulsión temprana de Boca, a River se lo vio muy bien en la cancha, con una convicción enorme en el partido que teníamos que hacer".

"El resultado termina siendo muy mentiroso, en el juego fuimos totalmente superiores. A veces jugar con un jugador de más no termina siendo ventaja y pudimos hacerlo. Boca no nos lastimó".

"Uno imaginaba que Boca podía tomar la iniciativa, antes de expulsión de Rojo se nos vio tomando la iniciativa, después de la expulsión se vio un equipo superior. No pensábamos que en ese primer tiempo íbamos a tener el manejo total del partido".

"Fuimos un equipo muy maduro, muy bien plantado, muy inteligente para jugarlo que no dio muestras de debilidad, estuvimos muy bien en todas las líneas, yo le dije a los jugadores que intentáramos subir una marcha más en el segundo tiempo para terminar de liquidarlo, tuvimos en algunas llegadas la chance de hacer el tercero y no pudimos y eso hizo que el resultado no fuera lo abultado y claro que sí se vio en el desarrollo del juego".

"Hubo un equipo que siempre hizo lo que quiso y al otro intento no sufrir más de la cuenta. El gran momento que está pasando Julián Álvarez hizo que pudiéramos abrir el marcador".

"No solamente los futbolistas lo merecían, hubo cuatro clásicos que casi nunca jugamos en igualdad de condiciones, no hubo diferencia en el juego pero sí en los penales. Hoy hubo gran diferencia en el juego, lo merecían los jugadores, nuestra gente y era una hermosa tarde para terminar de esta manera".

"Fue muy emocionante reencontrarme con la gente, en la semana lo fue. Sentí que tuve un pequeño homenaje en la semana del Hincha de River, era una buena manera de homenajear a Labruna, que en la semana del Hincha de River necesitaba agradecerles a los hinchas por todo el cariño que me tienen, lo hice para la familia de Labruna también, fue una de la manera de retribuir tanto cariño que me dan".