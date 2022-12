¡La locura es total! comparan a los jugadores de la Scaloneta con los elementos de la tabla periódica

Solo diez días nos separan de lo que fue el momento más mágico del 2022 y, probablemente, de los últimos 36 años. Lionel Messi levantando y besando la Copa del Mundo, festejando con el equipo con el que salió campeón. Lionel Scaloni y Pablo Aimar, abrazados y llorando por la emoción total de haber trabajado codo a codo para que este equipo saliera número uno del mundo. Sergio "Kun" Agüero incluido en la celebración como uno más, porque la alegría es inconmensurable y también fue la parte anímica para que este seleccionado trajera la tercera a Argentina.

De la victoria quedan también sinfín de imágenes que son como estampitas que podrán ser besadas por años sobre los también festejos en todo el país, con la gente explotada y desbordada, en cualquier altura y abrazándose unos a otros sin importar que la caravana no llegó a donde ellos estaban. Es que así es la pasión, no tiene límites y tampoco, la creatividad.

Desde que la Scaloneta salió campeón del mundo surgieron múltiples formas, todas diferentes y todas originales, de expresar devoción, admiración, estudio y hasta buenos deseos para estos jugadores que hicieron ilusionar a toda una nación.

En esa línea se volvió viral un hilo de Twitter que correlaciona a varios de los protagonistas de la alegría argentina con elementos de la tabla periódica. Esta idea la llevó a cabo Valeria Edelsztein, doctora en Química, investigadora en CONICET y divulgadora científica, y la compartió en su cuenta al mediodía del martes. Al día siguiente, las comparaciones tienen más de 23.000 likes y el desquicio es absoluto.

Hilo de Twitter que no sabías que necesitabas: ¿qué elemento de la tabla periódica es cada jugador de la Selección Argentina?

La también docente, autora de libros y podcast sobre ciencia, post festejo navideño llegó a la idea de que algunas características de los jugadores, tales como "explosivos", "impredecibles" e "inusuales", podían ser los disparadores de comparación según compartió en exclusiva a BigBang.

"Contar historias de ciencia es lo que más me gusta hacer. Así que me puse a pensar en cada uno y en lo que yo conocía acerca de las características de los elementos. Tenía varias opciones para cada uno y fui puliéndolo según lo que mejor encajara", explicó.

Lionel Messi: iridio

Se considera un metal del espacio exterior: es raro encontrarlo en la corteza terrestre. Tiene un alto costo y es muy resistente a la presión.

Edelsztein, quien remarcó que es "una futbolera desde siempre", fundamentó sobre el 10: "Por ejemplo, Messi es un extraterrestre, no hay otro como él en este planeta. Y el iridio tiene la particularidad de ser muy escaso en la corteza terrestre y abundante en meteoritos. Este es un dato que ya manejaba porque suelo contar la historia de que, gracias al contenido de iridio en una capa dada de la Tierra junto con otras cuestiones, es que se llegó a la conclusión de que un meteorito había extinguido a los grandes dinosaurios hace 65 millones de años".

"Originalmente a Messi lo había pensado como el astato. Es el elemento natural más raro en la corteza terrestre y sus propiedades no se conocen por completo: siempre puede sorprendernos. Pero, un amigo me dijo 'Messi no es terrestre' cuando le conté. De ahí, que inmediatamente pensé en el iridio", amplió sobre otro posible elemento para La Pulga.

Emiliano “Dibu” Martínez: osmio

Fue descubierto en Inglaterra. Los franceses intentaron aislarlo, pero no pudieron. Es el más denso de todos los elementos químicos. Su óxido es muy, pero muy volátil.

Otra de las posibilidades para el arquero marplatense era mercurio, porque es un metal pero líquido. La investigadora aclaró: "Es distinto a todos y, además, inhalar algunos compuestos causa una condición que se conocía como 'mal del sombrerero loco'".

Rodrigo De Paul: níquel

Se encuentra en el núcleo de la Tierra, firme junto al iridio. Es uno de los metales más demandados por la industria. Forma una aleación con titanio, TiNi, que se usa en robótica.

Al motorcito de la Selección Argentina, Edelsztein lo pensó después de Messi. "Quería un elemento que estuviera firme junto al iridio. Había un par de opciones, pero cuando vi que uno de esos era el níquel, cuyo símbolo químico es Ni, no pude pensar en otra cosa que no fuera un compuesto con titanio (Ti) para formar TiNi". Y agregó: "Justamente el níquel forma aleaciones con titanio. ¡Era ideal!".

Nicolás Otamendi: wolframio

Es un metal muy duro y denso. Tiene el punto de fusión y de ebullición más alto de todos los elementos conocidos. Todas sus aleaciones se distinguen por su enorme dureza y su resistencia.

Cristian “Cuti” Romero: zinc

Su uso principal es la protección: evita la corrosión del acero y es efectivo incluso cuando se agrieta el recubrimiento ya que funciona como ánodo de sacrificio.

Alexis Mac Allister: Neón

Este gas noble fue descubierto por los británicos. Emite un característico color rojo anaranjado brillante cuando se estimula eléctricamente.

Ángel "Fideo" Di María: potasio

Es un metal ligero, altamente reactivo y en ocasiones explosivo. Es clave para mantener el equilibrio en el organismo.

Julián Álvarez: tántalo

Es un metal brillante, dúctil y muy resistente. Existe en forma de coltán en las sierras cordobesas donde se encontró con una pureza de casi el 100%.

Lionel Scaloni: oro

Su nombre en latín quiere decir “brillante amanecer”. Es un buen conductor. Tiene alta resistencia a las alteraciones. Parece duro, pero en realidad es blando y maleable.

"La ciencia es apasionante, es interesante, es hermosa, pero sobre todo: es necesaria. Todo el tiempo tomamos decisiones respecto de nuestras vidas que involucran ciencia. Atravesamos una pandemia y pudimos hacerle frente gracias a la ciencia", compartió la licenciada y aseguró que "conocer más acerca de cómo funciona el mundo nos permite muchas veces tomar mejores decisiones".

En el fútbol también "hay mucha ciencia" y como ejemplo, comentó sobre la biomecánica aplicada a los arqueros, la estadística, la fisiología, entre otros. "La ciencia está presente en todos lados y la selección puede ser una excelente excusa para empezar a descubrirla", enfatizó Edelsztein.