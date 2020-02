La millonaria disputa secreta detrás de la pelea entre Lio Messi y el Barcelona

El Barcelona no solo está pasando un preocupante presente futbolístico, sino que en las últimas horas estalló una crisis que podría significarle al club catalán una gran pérdida económica. ¿Qué pasó? A los malos resultados y al, por lo menos desprolijo, despido de Ernesto Valverde, se originó una fuerte interna entre Lionel Messi y Eric Abidal, director deportivo de la institución.

En pocas palabras, el francés dijo a Sport que “algunos jugadores no estaban satisfechos y no trabajan mucho” con Ernesto Valverde, lo que llevó a su despido. Ni lento, ni perezoso, el rosarino le respondió en Instagram: “Cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

La furia de Messi fue tal que el puesto de Abidal como director deportivo corre serio riesgo, a pesar de que fue sostenido por Josep María Bartomeu. Esto se debe a que la directiva del Barcelona está expectante y, ciertamente, asustada por la posibilidad de que Messi –cansado de los conflictos y malos rendimientos del equipo- decida irse del club.

Para ser claros, Lionel Messi es dueño de una "cláusula” que le permitiría rescindir su contrato, dejar al Barcelona e irse al mejor postor. El capitán del seleccionado argentino es el mejor pago del planeta y es el único atleta argentino que figura entre los 100 apellidos más acaudalados del ránking de Forbes con 127 millones de dólares ganados en 365 días.

El dinero que gana Messi y que perdería el Barcelona con su salida

De ese monto, U$S 92 millones fueron gracias a su salario y premios. Lionel Messi extendió su contrato con el Barcelona por última vez el 25 de noviembre de 2017 con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. El mismo vence en el 2021.

Si bien es difícil determinar el patrimonio exacto del capitán de la Selección Argentina, en su anterior contrato (que finalizó en 2018) Messi promediaba los 32 millones de euros por año. Sin ir más lejos, en las primeras dos temporadas percibió 22 millones y en las dos últimas, 42 millones.

El 5 de julio del 2017, Barcelona anunció oficialmente la renovación de Messi hasta el 2021, que fue firmada en noviembre. Y este último año, logró sumarle a sus arcas la cantidad de U$S 92 millones de dólares tan solo por vestir la camiseta del Barcelona.

Leé también | Cómo es por dentro la millonaria fortaleza de Messi en Barcelona

En caso de que el rosarino ejecute la cláusula, el Barcelona perdería los 700 millones de euros que pretende ganar por el mejor jugador del mundo, aunque todos sabemos que esa cifra está alejada de la realidad. Además, el club catalán dejaría ir a su principal fuente de ingresos, no solo en marcas de primer nivel, sino en merchandising: la “10” del Barça es la más vendida en el mundo.

A pesar de esto, a nivel global el Barcelona ocupa el cuarto escalón de los clubes que más camisetas venden al año con un promedio de 1.900.000, mientras que su clásico rival, el Real Madrid, vende más de 3.000.000 al año. ¿Se imaginan como repercutiría esta cifra si Messi decide irse del club catalán para pasar a jugar en la Premier League?

Hasta el momento, el capitán argentino ya habló telefónicamente con el presidente Bartomeu y le manifestó su enojo, sobre todo, la queja es que le atribuyeran decisiones que no toma, como sacar y poner técnicos o comprar jugadores.

Bartomeu también habló con Abidal y se reunirán en las oficinas del estadio, cuando vuelva de su viaje por Bruselas; Bélgica. Según se especuló que de ese encuentro saldría el despido o la dimisión del francés. Al parecer, dejaría su cargo en el receso del verano europeo.

La tarea de Abidal, sin embargo, ya estaba colgando de un hilo. Fracasó en la repatriación de Neymar. Llegó Griezmann, pero no contrató a otro delantero. Se lesionó Luis Suárez​ y cedió al juvenil Carles Pérez a la Roma. Se rompió Dembelé que estará out hasta el año próximo. Por lo tanto, Messi-Griezmann son los únicos delanteros puros del equipo.

Cómo es la cláusula que accionaría Messi

Messi tiene contrato hasta 2021 y todavía no firmó ninguna renovación del mismo. Éste cuenta con la posibilidad de activar la cláusula que tuvieron en su momento Iniesta y Xavi, es decir decidir irse de manera unilateral. Para ello debería comunicar su decisión al club antes de mayo e irse a una “Liga menor”. Pero ¿cuál sería una liga menos? En el contrato no está detallado.

Y hay quienes aseguran que el rosarino podría jugar con el slogan marketinero de la Liga española en el que asegura ser “la mejor del mundo”. Entre los clubes interesados –y que realmente pueden tentar a Messi no solo en la parte económica, sino también en lo futbolístico- son Manchester City, Juventus y PSG. En esta lucha, quizás tenga todas las de ganar el equipo inglés: el DT es Pep Guardiola, íntimo amigo de Lionel, y cuenta con Sergio Agüero como figura.

El PSG corre un poco más de atrás, pero tiene una carta para convencer a Lio: Neymar. Su buen amigo y compañero brasilero ya le habría mandado un mensaje para ir allanando el camino. Por último está la Vecchia Signora, que ya cuenta con Cristiano Ronaldo en sus filas. ¿Podrá juntar al astro portugués con la estrella argentina? Parecería, desde el vamos, imposible.

Pero quien realmente quiera contar con los servicios de Messi sabe que deberá juntar entre 50 y 85 millones de euros anuales para pagarle su salario.