La noche de Delpo: del llanto a la vincha en la red, los momentos más emotivos de su despedida

Juan Martín Del Potro protagonizó un regreso de película sin final feliz al circuito después de dos años y medio parado y con cuatro cirugías a cuestas, con el Argentina Open como excusa y un partido ante Federico Delbonis en el que generó una atmósfera única, tal como sólo él puede lograr en el tenis argentino. El tandilense cayó 6-1 y 6-3 en la primera ronda del certamen, en una noche plagada de emociones, más allá del resultado.

El anuncio de su posible retiro, un momento que sus fanáticos veían venir pero que no dejó de sorprender, fue el detonante que motivó que se agotaran las entradas para el martes tres días antes, algo que no se lograba desde la época de 'La Legión'.

"Posiblemente fue mi último partido. Lo di todo. Tal vez hoy son esos días que no quería que llegaran nunca, pero también que voy a recordar toda mi vida. Todavía no encontré un lugar donde sea más feliz que acá adentro", expresó Del Potro tras finalizar el partido.

En el medio del encuentro se conoció un dato poco conocido. La madre de Del Potro, Patricia, nunca antes había estado en la cancha para ver un partido suyo. “Mamá sí estuvo presente y para nosotros fue algo único. Es raro, porque somos muy perfil bajo, pero fue muy emotivo”, contó luego el tenista en la entrevista al final del partido. Justamente las cámaras, antes de la conferencia, captaron el momento del abrazo con Patricia en el que ambos estaban con lágrimas en sus ojos.

También estuvo presente la actual novia del deportista, Oriana Barquet, acompañada de su abuelo y su papá, ambos fanáticos del tenista. Además del apoyo, los más cercanos de "Delpo" se dejaron ver con una remera blanca que llevaba una frase que decía: “Qué placer verte otra vez”.

Uno de los motivos de mayor tensión fue cuando comenzaron los abucheos contra Delbonis. Es que el tenista, con quien Del Potro compartió plantel en la recordada Copa Davis de 2016 en donde Argentina se coronó por primera vez campeón en su historia, no le perdonó ni una a su rival al punto tal de que cuando notó que no tenía más piernas para seguir, empezó a jugar Drop shots para beneficiarse de eso. Ahí tampoco lo perdonó la tribuna que comenzó con un murmullo discreto para pasar a un fuerte abucheo que no frenó casi hasta el final del partido.

Ya con el resultado consumado, en el medio de los apoyos de los fanáticos que le pedían que no se fuera, Del Potro tuvo un gesto que volvió loca a la afición. Se sacó su vincha, se acercó hacia la red y la dejó colgada como un símbolo de su retiro (aunque se hará efectivo cuando participe en unos días en un torneo en Brasil) en lo que se convirtió en la foto que quedó en la retina después del encuentro.

Ya en la conferencia, el tenista aprovechó para tirarle un “winner” a un periodista que realizó duras críticas contra él. “Hola, Juan. ¿Cómo va tanto tiempo? Te vamos a extrañar, guacho, eh..”. Arrancó Danny Miche, periodista de tenis que trabaja en C5N y en las radios Metro, Blue, Rivadavia y Rock & Pop. Del Potro, sin ningún tipo de vergüenza lo cortó en seco. “No creo, vos no creo”, respondió el tenista.

¿Qué fue lo que pasó entre ambos? El periodista fue el autor de "El enigma Del Potro: la historia desconocida" en el que se define al tandilense como "un deportista frío y ganador, miembro de la élite deportiva mundial, que genera negocios millonarios pero poca pasión en la hinchada local, un joven demasiado familiarizado con las lesiones, polémico a pesar de su bajo perfil".