La nueva faceta del "Kun" Agüero: de futbolista a streamer por culpa del coronavirus

El fuerte avance del coronavirus provocó que gran parte del mundo, sobre todo la mayoría de los países de Europa, adopte medidas de prevención como el aislamiento social preventivo y obligatorio, el decretado por el presidente Alberto Fernández en la Argentina el último 20 de marzo y que durará, al menos, hasta el próximo 26 de abril inclusive.

Las ligas de fútbol y las competencias más importantes de América y Europa (como la Libertadores y la Champions League) se vieron suspendidas para preservar la salud de los protagonistas, los hinchas e intentar evitar la propagación de la enfermedad que fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

En este contexto, muchos futbolistas decidieron conectarse con sus seguidores de distintas maneras. Algunos comenzaron a aceptar entrevistas con más entusiasmo, otros participaron de lives en distintas redes sociales y Sergio “Kun” Agüero sacó a relucir su faceta “gamer”.

Si, la estrella del Manchester City, figura de la Selección Argentina e ícono indiscutible de la Premier League, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del equipo ciudadano con 178 tantos, decidió incursionar en la plataforma de streaming Twitch bajo el nombre de SLAKUN10 para demostrarle a sus más de 35 mil seguidores sus habilidades con el FIFA20.

Las mismas, por cierto, dejaron mucho que desear para algunos, pero poco les importó a los fanáticos del delantero que se divirtieron y lograron que el Kun, con suma humildad, los saludara en vivo y en directo desde su casa ubicada en Manchester. Durante sus directos, la estrella del City logró picos de 8 mil personas en directo mientras aceptaba duelos contra equipos más poderosos.

Por ejemplo, enfrentó al famoso youtuber DJMario, conocido por dejar grandes cantidades de dinero y sus conexiones con EASports para conseguir un verdadero DreamTeam a la hora de jugar Ultimate Team, el formato que jugó Agüero durante los duelos. Está claro que la victoria fue para el youtuber español gracias a, desde luego, su impresionante equipo de valoración superior a 90.

Durante el streaming, el atacante dejó frases para el recuerdo, como: "Del Piero me pasó como si fuese Mané”; “De Cruyff no puedo decir nada. No lo vi. Sé que la rompía"; “En un tiempo le hago partido", prometió, siempre con humildad y mandándole un saludo a quien se lo pedía.

Pero el Kun lo volvió a intentar y enfrentó a Diego “El peque” Schwartzman, quien demostró que a la hora de jugar al FIFA sabe y mucho. Una vez más, Agüero volvió a perder. Pero los momentos que generaron más risas entre los seguidores ocurrieron cuando el delantero de la selección decidió pedirles algunos “regalos” a las autoridades de EASports en Inglaterra para mejorar su equipo.

Fue así que le enviaron, entre otros, la carta de su gran amigo Lionel Messi, la de Diego Armando Maradona (ícono de 95) y la suya propia. Pero el Kun esperaba la versión que se les da a los jugadores profesionales que juegan al videojuego, la cual tiene una valoración de 99 y todas sus estadísticas por los cielos. “Me dieron la de oro de 89”, se quejó con humildad.

Y agregó: “Seguro que quieren que gaste plata en los sobres, pero no les voy a dar el gusto”. En ese momento ocurrió lo que, para muchos, fue la mejor parte de su directo, cuando varios de sus seguidores le pidieron que se reemplace a él mismo dentro del juego por la carta de Ronaldo. “¿Me quieren sacar a mí? Estoy jugando yo, conmigo y me quieren a mí?”, se preguntó entre risas.