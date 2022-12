La pelea con Maradona y la contundente confesión de Pelé: "Yo no debuté con un pibe, pero el resto del equipo sí"

"Dicen que yo me tengo que recuperar, que la droga y qué sé yo… Pelé debutó con un pibe… El negro debutó con un pibe. ¿Sabían ustedes? Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Aparte él era un vigilante, buchón de acá Y le pegó a la jermu. Para todos los argentinos y para los brasileños también”. La frase es de Diego Maradona y fue una daga directo a Pelé, quien murió el 29 de diciembre a los 82 años por un cáncer de colon.

Corrían los últimos años de la década del 90 y la guerra entre Dios y el Rey atravesaba su peor momento. Por un lado, Diego no le perdonaba que el astro de Brasil sea un comedido de la FIFA y sobre todo del entonces presidente de la entidad Joao Havelange, enemigo público de Maradona. El 10 argentino que siempre fue un rebelde al poder de turno, lo castigaba con ferocidad.

Hubo idas y vueltas, hasta que en 2006, en el programa La Noche del 10, se reencontraron y hubo una especie de perdón. La pelea pública se terminó. De alguna manera, ambos habían entendido que Pelé había brillado en una selección de estrellas de Brasil y que Maradona había hecho del fútbol un arte con un mejor obra en México 1986 y en Nápoles. Pero, por supuesto, aquella frase del debut siempre siguió dando vueltas.

A mediados de 2009, el archivo de la revista Playboy Brasil dio a conocer una entrevista a Pelé, hecha en 1980, en donde admitía que la frase de Diego era real. Durante el reportaje, el rey había dicho: "Hasta los 15, 16 años tuve algunas relaciones homosexuales. Mi iniciación fue con uno al que el equipo entero se comió".

Pero claro, Pelé no estaba dispuesto a darle la razón a Maradona, aunque lo hubiera admitido en una nota. Entonces, lanzó una declaración totalmente homofóbica: “En Baurú había un maricón y todo el plantel había tenido sexo con él, pero yo no. Eso fue malinterpretado por la revista Playboy, en una entrevista de 1981. Igual no tengo problemas con eso y si lo hubiera hecho, lo habría dicho. Se hacen tantas cosas locas cuando se es joven”.

Después de eso no dejó pasar oportunidad de aclarar todo sobre su supuesto debut sexual. En 2011, cuando tenía 71 años, y lanzó su autobiografía en San Pablo, Pelé lanzó más declaraciones homofóbicas: "En aquella época nunca hablé sobre que tuve sexo con ese maricón que había en el equipo”.

Y agregó: “Dije que el resto del equipo sí, pero publicaron equivocado. No tengo problemas con eso y si lo hubiera hecho lo habría dicho. He vivido muchas cosas. Seguro que algunas las he olvidado. Pero las cosas que uno hace de joven, suelen ser arriesgadas”.