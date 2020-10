La rebelión del Fútbol 5: anunciaron que reabren hoy 1000 canchitas, sin autorización oficial

Es la más insólita de las sublevaciones. La más inesperada. El vocero de la Cámara de Complejos Argentinos de Fútbol 5, Mauro Chávez, anunció que hoy abrirán cerca de mil espacios para jugar al deporte popularmente conocido como "papi fútbol", pese que no cuentan con la autorización del Gobierno nacional. A raíz de la pandemia, los complejos llevan 200 días sin trabajar y los dueños dicen estar desesperados.



"Nos arriesgamos a las multas, pero la realidad es que estamos endeudados, ayer cumplimos 200 días sin trabajar y nuestros empleados necesitan darle de comer a sus familias", contó hoy Chávez en diálogo con Radio Metro, luego de asegurar que "mil complejos van a abrir hoy" aunque no cuenten con permiso oficial.



Según explicó Chávez, "hay muchos complejos que tienen trabajo informal y los empleados no reciben ningún tipo de ayuda más que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o lo que le pague el lugar". En otras palabras, que los complejos no le están pagando a sus empleados en estos meses, debido a que no cuentan con recursos para hacerlo.



Ya devenido infectólogo aficionado, Chávez sostuvo que en la actividad al aire libre "hay muy poco riesgo de contagio" de coronavirus. De este modo fundamentó la decisión de abrir sin permiso y sin un protocolo consensuado con las autoridades.



"No hay tanto contacto con los otros en el fútbol, uno juega mentalizado de no juntarse al otro, después de tanto miedo y pánico", señaló Chávez, quien al mismo tiempo añadió que muchos "empezaron a jugar al fútbol en las plazas". Es de suponer que habrá partidos de muchos goles, si, como sugiere Chávez, nadie se atreve a marcar al adversario. ¿Será el Fútbol 5 en tiempos de pandemia una especie de metegol humano o habrá pierna fuerte como en los viejos tiempos? Preguntas que irá respondiendo el tiempo.



"Hicimos nuestro reclamo en la quinta presidencial de Olivos y en el partido bonaerense de La Matanza para comenzar a abrir. En uno de los complejos venimos jugando hace tres meses, sin vestuario, y no me enteré que se haya contagiado alguien", aseguró. Dejó allí una de las claves del "protocolo" del Fútbol 5: cuando termina el partido, no se baña nadie. Transpiraditos como estén, los futbolistas se irán a las casas para no contagiar al prójimo.



"Nos piden un protocolo largo y bien hecho, pero no vas a saber nunca si el contagio fue en una cancha o en un supermercado", especuló el vocero. Así las cosas, la pelota volverá a rodar no sólo en la Conmebol. Como bien dice Chávez, hace bastante que se volvieron a ver los fulbitos en las plazas.