¡La reivindicación del Kun! La historia detrás de la amistad incondicional con Messi

En pleno festejo mundialista, con un equipo de otro planeta que pasará a la historia, se suma un personaje clave para darle más alegría y más emoción a este merecidísimo momento de La Scaloneta: Sergio "Kun" Agüero.

El ex delantero podría haber jugado este mundial, pero un problema de salud, lo forzó al retiro. No obstante, este domingo demostró ser uno más: el número 27 del equipo que dirige Lionel Scaloni. De a poco, por la afinidad con todo el equipo, fue ocupando un lugar especial. Tan especial que tuvo hasta su propio momento de brillar: ¡Levantó la Copa del Mundo! Si bien no jugó ningún partido de este mundial.

El lugar de carismático y divertido, compañero de todos, se lo merece tanto como cualquier otro de los jugadores que transpiraron la camiseta de la Selección Nacional.

El Kun y Messi: como en los viejos tiempos

El Kun hace rato que juega sin jugar porque fue quien apoyó, acompañó y contagió su buena vibra desde el inicio. Verlo otra vez con la camiseta celeste y blanca de la Selección conmueve a todos, tanto como su amistad con los jugadores y, en especial del uno indiscutido: Lionel Messi.

La Pulga y el Kun comparten desde hace tiempo y siempre se sacaron unas sonrisas. Ya estuvo cerca en varias oportunidades como fue el stream que quedará en la historia, con Messi, Rodrigo De Paul desde la pieza que siempre será de ellos dos y el Papu Gómez convirtiéndose en el "Beckham argentino". Se lo sintió cerca también cuando se movió un rato en la cancha como si nada hubiera pasado.

De hecho, el exdelantero del equipo nacional ya se lo había mostrado en los entrenamientos en los últimos días, donde compartió algunos momentos con sus ex compañeros, como también se jugó un torneo de penales con el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, en el que convirtió un gol.

Pero lo que más emociona de este momento que lo marca todo es que la Selección Argentina, en la previa a disputar la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, decidió abrirle las puertas a aquellos que integraron el grupo durante todo el proceso que llevó a La Scaloneta a ganar el campeonato del mundo.

Se sumaron los jugadores que quedaron fuera de la lista, como fue Giovani Lo Celso, Joaquín "Tucu" Correa y Nicolás González, y también llegó, por supuesto, el mejor amigo de Lio: el Kun. De esta manera, el ex Manchester City, no solo se sumó a la concentración, sino que volvió para compartir habitación con su gran amigo como lo hicieron durante muchos años cuando jugaban por la selección nacional.