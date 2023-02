La Scaloneta arrasó (otra vez): Messi, el Dibu, Scaloni y hasta la hinchada argentina ganaron los Premios The Best

Este lunes la FIFA entregó los premios The Best el cual reconoció a los y las futbolistas más destacados del año 2022. En los mismos, estuvieron presentes algunos integrantes del Seleccionado Argentino ganador de la Copa del Mundo 2022. Entre ellos Lionel Messi, Emiliano el “Dibu” Martínez, y Lionel Scaloni. Los tres ganaron los premios a los que estaban nominados.

La gala comenzó con un emotivo video en homenaje a Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre. Una vez comenzada la entrega de premios, tuvo lugar el que va dirigido a la mejor arquera del 2022, trofeo que levantó Mary Earps, la inglesa de 29 años, que se desempeña en Manchester United.

Seguido a ésto, tocó el turno del Dibu, que fue el primer argentino en ganar los premios más esperados de éste año, y levantó el trofeo al mejor arquero del 2022. En su discurso, le agradeció a todo el equipo técnico de la Selección Argentina por permitirle cumplir su sueño, a su esposa y a sus padres. “Es algo muy lindo para mi carrera. Todos saben esta parte de mi historia. Es un orgullo para mi país ganar un mundial después de 36 años .Es algo hermoso. La gente sabe lo que es ser argentino y poder levantar la copa, es realmente algo hermoso para el país”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, Martínez agregó: “Sentimos esa conexión con Argentina y es un orgullo. Mi familia es parte de ésto, gracias a Scaloni que me dio la posibilidad de jugar con la selección, se cumplió el sueño de toda mi vida. Siempre me preguntan quienes son mis idolos, y yo siempre digo ver a mi mamá limpiar edificios 9 o 8 horas, ver a mi papá trabajar. La verdad mis ídolos son ellos”, cerró muy emocionado en sus agradecimientos.

Seguido a ésto continuó el premio Puskas al mejor gol del año, que se llevó Marcin Olesky, el jugador de Polonia a quien le amputaron una pierna y juega al fútbol acompañado de muletas. Posteriormente, siguió el premio a la mejor entrenadora de fútbol, y quien levantó por tercera vez el trofeo en esta terna fue Sarina Wiegman, quien entrena a la Selección de Inglaterra.

Uno de los momentos más esperados llegó. Fue el turno de entregar el premio al entrenador de fútbol masculino y Lionel Scaloni, quién acompañó a Messi en su recorrido de levantar la Copa del Mundo, tuvo su reconocimiento y ganó: “Buenas noches a todos. Quiero agradecer al premio a todos, especialmente que es un premio que lo votan los futbolistas, que para mi tiene un valor enorme. Agradecerle a esos 26 jugadores que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. Estoy eternamente agradecido. Al presidente de la AFA que me permitió ser parte. A todo el equipo técnico que son amigos. Eternamente agradecido. Y como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente. La gente emocionada en las calles, disfrutando. No tiene precio. Han jugado para ellos. Ese triunfo es para ellos. Por último, gracias a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, y a mis hermanos. Que gracias a ellos soy lo que soy. Y también, gracias a todo mi país”.

El premio FIFA Fair Play lo ganó Luka Lochoshvili, el georgiano que le salvó la vida a un jugador rival en pleno partido tras un fuerte golpe. El jugador no estuvo presente en la gala, pero dio su discurso en la pantalla grande mediante una llamada de video.

Llegó la hora de la pasión, del amor y del sacrificio. El premio a la mejor hinchada fue para Argentina. Bajo el hit “Muchachos”, la canción que recorrió el mundo y que se cantó hasta perder la voz. Para levantar éste trofeo estuvo presente “El Tula” quién dirigió el banderazo argentino en Doha durante el Mundial del 2022.

“Como hincha del fútbol. La alegría que me dio Argentina, no tiene precio. Estuve en los tres mundiales que ganamos pero éste último fue especial, gracias a todos. La pasión del fútbol y de los argentinos es impresionante y única. La argentina estaba triste y ustedes le dieron una alegría inmensa al pueblo. Estoy emocionado y no se que más hablar”.

En cuanto al 11 femenino del año (seleccionado por FIFPRO), las ganadoras fueron: Christiane Endler; Lucy Bronze, María León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead.

En la misma terna pero masculina, los once ganadores del mejor 11 del año, también seleccionado por FIFAPRO, fueron: Lionel Messi; Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk; Kevin de Bruyne, Luka Modirc, Casemiro; Kylian Mbappé, Karim Benzema y Erling Haaland. La jugadora del año fue Alexia Putellas, la considerada “la Messi del Barcelona”, fue la primera en repetir el premio. En su discurso le agradeció a quienes la acompañaron toda su vida.

El último premio, y el más importante de la gala, fue el del mejor jugador masculino 2022, este premio lo levantó el gran y único astro del mundo, Lionel Messi. “Buenas noches. Me hacen poner más nervioso de lo que estoy. Es un placer estar entre los tres mejores. Los dos tuvieron un año grandísimo así que es un honor para mi estar en esta gala y poder ser el ganador. Quiero agradecer a todos mis compañeros, el Dibu, Scaloni, estamos acá en representación de todos ellos. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos”.

Por último expresó: “Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño que muy pocos pueden conseguir y yo lo pude tener. Y bueno por último quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera en que lo vivieron. Va a quedar de por vida. Le mando un beso grande a mis hijos que están mirando”.