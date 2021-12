La sentida carta de Lionel Messi para Sergio Kun Agüero y el día que fueron a comprarle una pelota

Angustiado, muy conmovido y con lágrimas en sus ojos, Sergio "Kun" Agüero anunció este miércoles su retiro definitivo a sus 33 años a causa de la arritmia cardíaca, un trastorno en la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón, que se le manifestó hace más de un mes y medio cuando fue a disputar un centro aéreo dentro del área del Alavés. "Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas. Es un momento muy duro", dijo desde el Camp Nou.

A partir de ahí, el ex Independiente comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes de apoyo y felicitaciones por la gran carrera que forjó. Entre ellos, se destacó el de su madre, Adriana Agüero, quien de manera muy emotiva repasó los pasos de Kun. “Querido hijo todos te conocen hasta donde llegaste pero pocos sabes que desde que partiste nadie sabe que no pudimos festejar un cumpleaños hasta los cuatro años", escribió.

Y siguió: "Tus sueños, tus sacrificios para que se hagan realidad: tu debut en Independiente a los 15, el campeonato juvenil en Holanda, el de Canadá, te acordás cuando me dijiste que te podías ir a jugar al Atlético de Madrid y te respondí: ‘¿Qué querés vos?’. Y me dijiste ‘quiero triunfar’”. Y te dije ‘andá pero no vale llorar el día que te vayas’. Medalla de oro en Beijing, títulos en España, Benjamín que pudo disfrutar saliendo de la cancha con la camiseta argentina".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Entre los hitos del argentino, su mamá también enumeró el recordado gol con el Manchester City al minuto 93:20 que le dio su primer Premier League al equipo ciudadano. "El gol al Napoli con el que te fuiste ganando todo y siendo goleador histórico del club. Si algo faltaba, que era lo que más deseabas, fue la Copa América con Argentina y tu amigo Lio. Llegó el momento de venir al Barcelona y esto fue un golpe para todos”, escribió Adriana.

Y finalizó: “Todavía recuerdo cuando vivíamos en la villa te fuimos a comprar una pelota. Mientras vos elegías cuál querías el vendedor te miró y dijo que ibas a ser un gran futbolista. Y se quedó corto. Si hasta jugaste tres Mundiales, fuiste subcampeón del mundo. Fue tan maravillosa tu carrera que no te hace falta más nada. 33 años después de dedicarle la vida al fútbol, al club, es hora de recojas todo lo que sembraste. Como futbolista fuiste un héroe".

Además de la madre del Kun, equipos como Independiente, Racing, Manchester City, Barcelona, Real Madrid y la Selección Argentina le dedicaron sentidas palabras al delantero en medio de su retiro. "De Independiente al mundo. Para toda la vida. Gracias por el fútbol, Kun Agüero. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa”, le escribió el club de sus amores.

Mientras que el club inglés que lo tiene como su máximo ídolo, sumó: “Rey Kun. Todos en el Manchester City quisieran aprovechar esta oportunidad para agradecer a Kun Agüero su increíble contribución a nuestro éxito durante la última década y desearle lo mejor en su retiro”. “Gracias por tantos años de fútbol, gambetas, goles y alegrías con la Albiceleste. Estarás por siempre en los corazones de cada argentino y te alentaremos toda la vida”, publicó AFA.

Pero el mensaje más comentado en las redes sociales fue sin duda la carta que le dedicó Lionel Messi, su gran amigo y compinche durante su paso por la Selección Argentina, a través de su cuneta de Instagram. “Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos fuera de la cancha”, comenzó La Pulga.

El capitán argentino no dudó en remarcar la Copa América que ganaron en Brasil y todos los logros que consiguió su gran amigo en suelo inglés. Y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida", escribió.

Y concluyó: "Estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo. Todo lo mejor en esta nueva etapa!!! Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la Selección!!!". Ambos se conocieron en las juveniles de la Albiceleste y desde ese entonces son inseparables hasta el punto que fueron compañeros de cuarto durante al menos los últimos 15 años.

LA CARTA DE LA MADRE DE AGÜERO

Hoy es un día de emociones encontradas, tristezas, alegrías, recuerdos que vienen a mi cabeza, como el día que supe que venías a este mundo. Pero jamás pensé que la vida me diera está bendición, nunca pensé que llegarías tan lejos. Sos una persona con luz propia, que nos cambió la vida a todos. El King de la familia, de tus amigos, de todas esas personas que te quieren por como sos.

Llegó el día de tu retiro, sé que no es lo que esperabas o como te hubiera gustado, pero como siempre digo las cosas pasan por algo en esta vida. Tu camino no siempre fue fácil, el cual supiste atravesar siempre con ese espíritu de guerrero que tenés, porque eso es lo que sos hijo, un Guerrero de la vida, admiro tu fortaleza. Ahora viene otra etapa en tu vida y lo único que voy a pedirte es que disfrutes y seas feliz, solamente eso.

Mi mejor regalo es tu vida, seguir con nosotros, con tu hijo, tus hermanos y disfrutar de todo lo que hasta ahora no pudiste. Vamos a estar a tu lado siempre acompañándote. Porque si hay algo que nunca va a cambiar, es cuanto te amamos.