La terrible teoría sobre la ausencia del Papu Gómez en la Selección: magia negra, aislamiento y el enojo de Messi

“Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño”, fueron las primeras palabras que Alejandro Gómez utilizó para confirmar que no jugaría los partidos de la Selección Argentina campeona del mundo en Buenos Aires.

Y agregó: “Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver ! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia ! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso”. El único compañero que le puso un like a ese posteo fue Emiliano “Dibu” Martínez, que sumó en un comentario: “Te vamos a extrañar”.

Según informaron desde Sevilla, el Papu, de 35 años, recupera de una lesión de tobillo que arrastra desde la Copa del Mundo. Hay que recordar que durante el Mundial fue titular en el debut contra Arabia Saudita y recién volvió a jugar contra Australia en los octavos de final por un dolor en el tobillo izquierdo. Desde entonces, no jugó ni un minuto en el torneo en el que Argentina venció a Francia en la Final.

Lo llamativo no es solo que la AFA no recibió una notificación oficial del Sevilla para justificar la ausencia del delantero sino que ningún otro compañero del seleccionado, a excepción del Dibu, se lamentó por el Papu. A los encuentros que se jugarán el jueves 23 de marzo en el estadio Monumental (amistoso contra Panamá) y el martes 28/3 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (frente a Curazao) llegarán el resto de los campeones del mundo y se sumarán las promesas.

Por eso surgieron diversas hipótesis sobre la ruptura en el buen clima del vestuario de los campeones. Y en el medio de todo eso aparece no solo la decisión de Lionel Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes de hacer un pacto de silencio sobre el tema como de romper cualquier tipo de diálogo con el Papu. ¿La razón? La lesión de Giovani Lo Celso, por la que quedó afuera del Mundial, y permitió que Gómez se colara en la lista final sin escalas.

La teoría sobre la pelea del capitán de la Selección y las figuras más relevantes con el Papu la confirmó el periodista Gonzalo Cardozo en su cuenta de YouTube: "Un futbolista del grupo chico, de la selfie en el fondo del micro, se enteró después del partido con Países Bajos que, en la previa al Mundial, Papu Gómez hizo algo que tiene que ver con las energías, y no positivas". Entonces lanzó sobre la supuesta "magia negra" que habría hecho el ex Arsenal para ir al Mundial: "Recordarán la lesión de Lo Celso. Cuando se enteraron de esto, le hicieron la cruz. En los festejos arriba del micro, no hubo prácticamente acercamiento entre el Papu y el grupo chico".

En ese sentido, Cardozo dejó entrever que en las redes sociales se notaba el distanciamiento entre los líderes del grupo y él: "Podrán buscar en las redes sociales del Papu Gómez: festejos del Mundial él haciendo un vivo, creo que jode una o dos veces con Otamendi, y después con nadie más. Un poquito con el Kun, pero en una versión algo solitaria. Como sí, festejando, pero no todos sabían toda la verdad en ese momento".

Entonces habló sobre la reacción de sus compañero de seleccionado y la casi nula reacción por su ausencia en la vuelta a Argentina para celebrar el campeonato mundial: "Pero, ¿no les extraña que después de la lesión que tuvo en Sevilla y que subió un posteo a sus redes, ninguno de sus compañeros le escribiera algo? El único que lo hizo, y por medio de un tatuaje, fue el Dibu Martínez".