La UEFA y la CONMEBOL aplazaron la Eurocopa y la Copa América 2020 para el año próximo por el coronavirus

Casi al mismo tiempo, la Conmebol y la EUFA anunciaron que quedaron postergadas para el 2021 la Copa América y la Eurocopa, respectivamente. La Copa América, que iba a organizar Argentina y Colombia, iba a jugarse entre el 11 de junio y 11 de julio de este año, mientras que la competición más importante de Europa se iba a disputar entre 12 de junio al 12 de julio.

La noticia fue confirmada primero por la Federación Noruega de Fútbol (NFF) a través de las redes sociales y luego confirmada por la propia UEFA: el torneo de selecciones europeas se aplazará hasta el 11 de junio de 2021, según lo decidido en la reunión de la que participaron las 55 asociaciones miembro, la Asociación de Clubes (ECA), las ligas (EPFL) y el sindicato de jugadores (FIFPro).

Minutos después, la Conmebol lanzó su propio comunicado: "Tras un detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional del Coronavirus, y de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de Salud Pública para extremar las precauciones, la CONMEBOL comunica el aplazamiento de la edición 47 de la CONMEBOL Copa América a las fechas del 11 de junio al 11 julio de 2021".

La Copa América 2021 se va a jugar con 12 equipos divididos en dos zonas de seis cada una, con dos países invitados: Australia y Qatar. En la Zona A con sede en Argentina intervendrán el equipo argentino, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay, con subsedes en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero.

En la Zona B, con sede en Colombia, competirán el equipo local, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú, con subsedes en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En cuanto a la fase final, con ocho clasificados, los cuatro primeros de cada zona, se jugarán Cali, Barranquilla, Buenos Aires y La Plata, las semifinales en Córdoba y Medellín, el tercer puesto en Bogotá y la final en Baranquilla.

Mientras que los cuatro grupos de la fase final de la Eurocopa y sus sedes son los siguientes: Zona A (Roma y Bakú): Italia, Suiza, Turquía y Gales; Zona B (San Petersburgo y Copenhague): Bélgica, Rusia, Dinamarca y Finlandia; Zona C (Amsterdam y Bucarest): Holanda, Ucrania, Austria (resta un equipo por clasificar); Zona D (Londres y Glasgow): Inglaterra, Croacia, República Checa (resta un equipo por clasificar); Zona E (Bilbao y Dublin): España, Polonia y Suecia (resta un equipo por clasificar) y Zona F (Munich y Budapest): Alemania, Francia y Portugal.

