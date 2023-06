La Vice City, la barra del Inter Miami de Messi: su líder argentino y sus canciones de cancha

Hace ocho años, Eduardo Cascardo, conocido por sus amigos como Cachito, dejó su Villa del Parque natal y se mudó a Miami. Llegó con una valija y un montón de sueños. Uno, al menos, lo cumplió: fanático del fútbol, se transformó en el líder de la barra brava del equipo de fútbol más grande de la ciudad, el Inter Miami. Justamente, ese equipo se transformó en el nuevo hogar de Lionel Messi.

En una entrevista, Cascardo, hincha de All Boys, contó cómo se hizo fana del club: "A los dos años de estar acá, ya un poco mejor acomodado, viene un pibe y me dice 'viene el Inter Miami, David Beckham. ¿Por qué no nos ayudás vos, que tenés Mundiales encima, a armar toda la hinchada, los bombos, que no entendemos mucho? Y ahí empezamos hasta que Beckham nos llamó y nos quiso conocer. Fue re loco”.

Así se puso la barra al hombro. Armó canciones en español y comenzó a girar por el país. La barra lleva el nombre de "Vice City 1896", que hace referencia al apodo de Miami como "ciudad del vicio" y, por supuesto, el año de fundación del equipo. Sobre sus experiencias en la tribuna, dijo: “Para la Copa América y el Mundial estamos preparando algo muy loco. Cuando vino Argentina acá llevamos un motorhome, un grupo de cumbia y nos quedamos bailando después del partido”.

Y agregó: “La idea ahora es hacer algo parecido, pero mucho más grande, porque al ser campeones del mundo todos tienen más ganas de hacer cosas y de mi lado estamos listos para que pase todo por los pibes de Miami”. Es que Cascardo tiene en cuenta no solo la llegada de Messi sino también las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa América 2024 y, hasta el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Acá en la tribuna no existe la violencia, la gente mira el partido tomando una cerveza o whisky, es más show que lo que se vive en Argentina”, contó en una entrevista. Y contó una historia: “Cuando quedamos afuera de los playoffs, nos cruzamos con unos mexicanos en el estacionamiento, pero vino la policía y se dispersó un poco la cosa”.

El Inter Miami tiene una hinchada netamente latina y es diferente a todas. “No hay forma de que pase acá lo que pasa en Argentina, puede pasar algo, un encontronazo chiquito, pero acá las leyes se cumplen, acá le pegás a alguien, tenés una denuncia y la MLS te suspende por un año por nada, y si no vas preso”, detalló. Y agregó: “Los jefes de la barra son vistos como ídolos.Nunca vi un muerto, nada más que piedras, trompadas, me parece un montón poner en juego mi libertad por un equipo de fútbol”.

Entre sus canciones tienen el siguiente repertorio:

1. CARNAVAL

Hoooy...hay que cantar...

qué Miami es un Carnaval...

con el Inter hoy festejamos....oh oh oh ah...

Hay que saltar...

la tribuna vamos a llenar

si queremos el Campeonato...

2. HOY JUEGA MIAMI

Hoy juega Miami

quiere ser primero

acá está el Vice City

Vino a verlo...

Te alentamos siempre...

no me importa lo que piensen..

Inter yo te sigo... hasta la muerte

La alegría que me da esta camiseta

en familia celebramos esta fiesta...

con el Inter vamos siempre a todos lados...

En las buenas y en las malas no paramos....

3. YO SOY DEL INTER

Yo soy del inter y lo sigo siempre a todos lados..

Ganes o pierdas siempre yo te voy a alentar...

Está es tu gente es el Vice City que siempre está a tu lado

Cómo está hinchada no existe otra igual...

Y no me importa en qué cancha jugués...

El rosa y negro siempre va a ser local....

De la cabeza con bombos y trapos...

Vamo a festejar...

4. MIRALA

Mírala que linda viene...

mírala que linda va...

es la banda del Vice City...

que al inter, viene alentar...

no me importa donde juegues...

siempre te voy a seguir...

señores yo soy del ínter...

y por él voy a morir...

5. NO ME ARREPIENTO

No me arrepiento de este amor...

aunque me cueste el corazón

llevo la camiseta en la piel...

y yo voy a morir por el Inter...

El rosa y negro es la pasión

que llevo en el corazón

te sigo a donde vayas a jugar...

te juro no te voy a abandonar...

Hoy tu gente esta re loca...

y quiere ganar la copa...

vos tenes que poner garra y corazón

Esta hinchada siempre alienta

y Miami es una fiesta

esta hinchada se merece ser campeón

6. YA NO PREGUNTEN

Ya no pregunten...

Quien es mas grande o quien manda en la Florida

todos sabemos que el vice city en las buenas y en las malas va con vos...

No quedan dudas....

Yo te prometo....

Que hasta la muerte siempre vamos a estar presente.

Inter querido te defiendo con el alma y te doy mi corazon...

Porque te quiero...

Siempre voy a acompañarte...

Ganes o pierdas donde juegues, en todas partes...

De la cabeza cegado x la pasión,

pasan los años y Miami esta a tu lado

te queremos ver campeón..

Rosa y negro no me falles

esto es un sentimiento inexplicable

sos la alegría que lleno mi corazón y cuando muera desde el cielo voy a verte.

Yo te quiero ver campeón.

Yo te quiero ver campeón.

Rosa y negro estoy con vos

7. DESCONTROLADO

Inter querido hay que ganar

No podemos perder

La familia va a alentar

Te llevamos en la piel

Voy a la cancha descontrolado

Ganes o pierdas a todos lados

Yo dejo todo mi corazón

Solo te pido salir campeón

8. NUNCA ES SUFICIENTE

Vayas donde vayas voy a ir,

vos sos la razón.... de mi existir

Inter siempre te voy alentar,

en las buenas y en las malas mas.

Mi corazón.... re loco x tu amor,

no entenderán. jamás esta pasión

jugando bien... y hasta jugando mal

Con la familia siempre vamo a estar

Nada es casualidad,

Te llevo en el Alma.... y cada vez... te quiero mas

Vamo a cantar.... vamos a festejar

Que la banda de Inter...

es mejor... q las demás

La hinchada va...

local o visitante....... nunca te... va abandonar....

9. DEJO TODO

Soy del Inter y lo sigo a todos lados

no me importa donde vayas a jugar

Con la banda siempre vamo a estar presente

rosa y negro no te voy a abandonar

La familia es conocida x su gente

tu gente la que siempre te va seguir

como alienta, como canta y te acompaña

Rosa y negro... tu lado vamos a morir

Porque hoy... dejo todo voy a ver al rosa y negro

mi pasion, mi locura, mi droga, mi descontrol

y al jugador.. que deje la vida x esos colores

porque yo...dejo todo por ver al Inter campeon.

10. El Sentimiento No Cambia

Es el primer año.... que nace este sentimiento

dejo todo por Inter...todo por el rosa y negro

Vamos a todos lados... La familia te acompaña

ganes o pierdas no importa... el sentimiento no cambia

Yo quiero a la banda... re loca y en pedo

alentando al Inter... que es lo que mas quiero

Vos sos la alegria... de mi corazon

daria la vida... por salir campeon

Y yo desde el cielo... te voy a alentar

porque ni la muerte... nos va a separar

11. Yo Te Quiero Dar

Paso los días,

esperando la alegría,

que llegue el domingo,

para volverte a ver...

Es que Miami lo vive diferente,

porque toda su gente comparte la pasión,

y la familia es local en todos lados,

no importa el resultado, solo te quiere a vos...

Por eso yo te quiero dar,

Inter mi corazón,

yo te sigo a todas partes,

Rosa y negro voy con vos.....

Yo te quiero dar

Inter mi corazón

Esta hinchada tiene aguante

y te quiere ver campeón

12. Te Sigo a Todas Partes

Siempre yo te vengo a ver

Nunca voy a faltar

Te sigo a todas partes

Inter de mi corazón

aunque no seas campeón

Nunca voy a fallarte

La familia esta presente

Donde juegues siempre

Voy a estar ahi

Inter te llevo en el alma

No me importa nada

Vos me haces feliz

El día que yo me muera

Te juro del cielo te voy a seguir

El día que yo me muera

Te juro del cielo te voy a seguir

13. Inter Ponga Mas Huevos

Inter ponga mas huevos

Que la hinchada quiere el campeonato

Aguante rosa y negro

El Vice City te sigue alentando...

No me importa Orlando... El Atlanta... Ni sus dirigentes

Si no alientan y no cantan el problema lo tiene su gente...

El vice city lleva gente a todos lados oh oh..

Al Inter nosotros no lo abandonamos oh oh...

Nadie aguanta cuando ven al rosa y negro....

Yo sé que duele... Yo sé que es feo...

pero a tu hinchada le faltan huevos!!

14. Inter Es Un Sentimiento

Ser del Inter es un sentimiento....

no se explica se lleva bien adentro...

y por eso lo sigo a donde sea...

Soy del Inter hasta que me muera...

Vamos rosa y ne...vamos rosa y ne...