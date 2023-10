Lautaro Martínez fue condenado por echar a la niñera enferma de cáncer: el descargo del futbolista

Las últimas horas se le complicaron a Lautaro Martínez. El delantero campeón del mundo fue condenado por el Tribunal de Milán por el despido "ilegítimo" de Milagros Lizzola, una mujer de 27 años que murió hace unos meses y que trabajó como niñera en la casa del futbolista en Italia. Para la Justicia laboral, el Toro deberá pagarle a la familia de la joven “una indemnización equivalente al menos a quince meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales”. Pero, el delantero salió al cruce de los herederos de la joven y aseguró: “No pudieron sacar ni un euro porque no correspondía”.

Esta historia comenzó el 1° de septiembre de 2021, cuando Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro, contrató como niñera a Milagros Lizzola, a quien conocía desde pequeña. Pero, durante ese lapso, a la mujer le diagnosticaron cáncer y al poco tiempo, debió dejar de trabajar. Según la Justicia de Milán, el 10 de julio de 2022, se “impugnó que se había superado el período de servicio (el tiempo durante el cual, en caso de ausencia por enfermedad o lesión, el trabajador tiene derecho a conservar su puesto de trabajo) con la consiguiente retirada del contrato. relación de trabajo".

A eso le agregaron que “a pesar de que fue hospitalizada a causa de una enfermedad oncológica”. Y sentenciaron que la impugunación que hicieron los abogados en representación de la familia dela joven es positiva por lo que afirmaron que "el despido es nulo e ilegítimo al no calcularse correctamente la indemnización". De esa manera debieron pagar parte de una indemnización a los herederos de la joven, es decir sus padres. La decisión estuvo vinculada directamente con la ausencia en el trabajo desde el 22 de mayo de 2022, para ser despedida el 10 de julio, exactamente 49 días después.

En ese punto, el Tribunal dictaminó que "debería haberse aplicado un período de reflexión de 67,5 días. Se presentó ante el tribunal argumentando la legitimidad del desistimiento y pidiendo que se desestimara el recurso. El demandado alegó que no conocía el estado de salud del demandante y que, por tanto, había aplicado correctamente las disposiciones del Contrato Nacional de Trabajo". Y en respuesta a Martínez, el juez afirmó: “En la medida en que la declaración no niega que la patología de la joven fuera conocida por la esposa del acusado. Se ordena el pago al recurrente de las retribuciones que le hubieran correspondido hasta el final de la conducta".

Luego de que el caso se hiciera público, tanto Gandolfo como Lautaro hicieron descargos en sus cuentas de Instagram. El delantero afirmó: "Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros, pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió”.

Y continuó: “Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas cuando el hospital estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que CONVENCER para que vengan a cuidar a su hija que se estaba muriendo”.

En otro punto, relató: “Después de darlo todo, esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación. No solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal. No podía ir de otra forma”.

Y finalizó: “Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran AYUDA, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo... ¿Sacan esto para intentar ensuciarnos? ¿Qué clase de persona hay que ser para para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola-Lembo. A TRABAJAR!!”.