"Le entró la bala a la dirigencia": los 5 que suenan como DT y la bronca de la hinchada

Después de ocho años y medio, Marcelo Gallardo finalmente tuvo su mega despedida en el Monumental. Por fuera de los homenajes que le rindieron desde el club, a la dirigencia de River le "entró la bala" de la bronca de la hinchada y trabaja contrarreloj para designar al reemplazante del "Muñeco", cuyo contrato termina en diciembre. La danza de nombres que se achica cada vez más, el "plazo máximo" que se impusieron desde el club y la autocrítica frente a los reclamos de los millonarios.

"Dos semanas atrás, cuando Gallardo dijo: 'Vamos a pelear'; yo anticipé que fue un mensaje más para la interna, que para el afuera. No daban los números. Él vio hace ya seis meses que el equipo había perdido mística. Ese no era el problema, porque la podés recuperar. El problema es que él ya no sentía que pudiera transmitirla, fue un ciclo cumplido", explicó Jorge Rial en el ciclo de Radio 10 Argenzuela.

La emotiva despedida del "Muñeco" en el Monumental también expuso el malestar de la hinchada con la dirigencia del club. "Están pasando cosas en River. Ayer le entró la bala del público a la dirigencia. Le entró la bala -enfatizó-. Van a hacer silenzio stampa. No van a dar notas y se van a abocar a la búsqueda del técnico. Ayer sintieron el enojo de los hinchas de River", sumó el periodista.

En concreto, la dirigencia se puso un objetivo: llegar al Mundial con el reemplazo de Gallardo definido y anunciado. "Los dirigentes se juramentaron un plazo de entre quince y treinta días, no más; porque sienten lo que siente la hinchada, que necesita ya otro nombre y tiene que ser antes del Mundial. Hay que seguir construyendo en la base que dejó Gallardo", precisó.

¿Quiénes son los candidatos que por estas horas integran la lista de la dirigencia? "Son los que suenan y no va a haber ningún tapado. No esperen nada extraño, no va a venir (Pep) Guardiola. De la lista que está circulando desde el viernes, que cada vez es más acotadita, va a salir el nombre".

Ricardo Gareca

Marcelo Bielsa

Eduardo "Chacho" Coudet

Hernán Crespo

Martín Demichelis

Con Gareca también tentado por otros clubes, quienes más fuerte suenan por estas horas son Crespo y Demichelis, cuyo cuerpo técnico en caso de aceptar ya se habría filtrado a los medios.

Y es que el actual DT de las inferiores del Bayern de Múnich ya habría anticipado como condición "importar" a su cuerpo técnico o, en caso de que no se lo permitan, incorporar a Leonardo Ponzio en calidad de secretario técnico del club. Se sumarían, además, Germán "Poroto" Lux y Javier Pinola.