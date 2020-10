Le ganó con mucha altura: la Argentina lo dio vuelta y se impuso ante Bolivia en La Paz

De la mano de su capitán y estrella del Barcelona, Lionel Messi, la Selección Argentina salió a enfrentar a Bolivia en los 3.640 metros de altura de la ciudad de La Paz, con cautela.

Desde el comienzo y tal como se preveía, el seleccionado boliviano se hizo dueño de la pelota y la comenzó a mover de lado a lado para intentar quebrar la buena defensa del equipo de Lionel Scaloni, quien por momentos intentaba presionar la salida de su rival.

De hecho, el equipo de César Farías se mostró muy impreciso durante los primeros minutos del encuentro, regalándole saques de banda y tiros libres que no llevaron mucho peligro hacia el arco defendido por Carlos Lampe.

La primera la tuvo, sin embargo, Bolivia: tras una pésima salida de Franco Armani, Marcelo Martins le erró al arco tras un buen cabezaso. Minutos después, Raúl Castro remató desde lejos y la pelota apenas se fue desvíada.

La fallida salida de Armani

A los 8 minutos, tras una buena jugada de Lionel Messi, Leandro aprovechó la altura, le pegó de larga distancia, pero no le atinó al arco. Tan solo un minuto después, Lucas Ocampos gambeteó a dos jugadores y tiró un centro que no llegó a destino.

Pero a los 12 minutos, el local comenzó a arrinconar a su rival. Una mala salida de Paredes obligó al ex River, Lucas Martínez Quarta, a cubrir un buen centro de Martins que llevaba peligro. A partir de ahí, la Argentina comenzó a tocar e intentar calmar la dinámica del encuentro.

El partido por momentos se volvió aburrido y tuvo como gran protagonista a Bolivia, mientras que la Argentina intentó lastimar a partir de la picardía y la velocidad de Lautaron Martínez y el propio Ocampos o algunos remates desviados de Paredes.

Gol de Martins

El primer gol de la tarde llegó a los 23 minutos y, como no podía ser e otra manera, el autor fue Martines. A base de centros, Bolivia fue arrinconando a la selección argentina hasta que uno de ellos encontró solo, sin ninguna oposición o marcas, el delantero del Cruzeiro venció de un certero cabezaso la floja resistencia de Armani. De esta manera, Martins logró convertirle a la Argentina en cuatro eliminatorias distintas,

A partir de este tanto, se armó otro partido. Con la obligación de empatar, el equipo de Scalini se rompió. Por un lado, la defensa comenzó a hacer agua ante las reiteradas llegadas del rival, mientras que a los delanteros -con Messi a la cabeza- les costó mucho encontrar el ritmo.

El tiro en el palo de Paredes

Sin embargo, a los 38 minutos la Selección pudo generar varias jugadas de gol gracias a las corajeadas de Ocampos, De Paul, algún centro desde los costados de Tagliafico o un tiro desviado de Messi. ¿La mas clara? un remate de Paredes dio en el palo y dejó el arco tambaleando.

Gol de Lautaro Martínez

Pero el empate argentino llegó a los 45 minutos. Tras mucho insistir, Palacios habilitó con un muy preciso pase a Lautaro Martínez que en primer lugar, decidió mal y luego, a puro coraje, arremetió contra la defensa y logró convertir de rebote su primer gol en la altura.

La segunda mitad arranco con una Argentina mucho más activa, dispuesta a llevarse por delante al rival y convertir el gol que le dé la victoria. La muestra de eso fue un buen remate de Tagliafico desde 30 metros que asó muy cerca del arco de Lampe.

Un minuto y medio después, Paredes puso a correr a Messi quien luego de rematar contra un rival, habilitó a De Paul: el remate del ex Racing terminó yéndose del estadio. Por otro lado, Bolivia intentaba contrarrestar los ataques de la albiceleste con tiros de larga distancia.

El tiempo y la altura comenzaron a convertirse en el peor enemigo del equipo de Sacloni, por eso el DT decidió realizar el primer cambio a los 12 minutos: entró Correa por un muy movedizo Ocampos. Tres minutos después, una buena combinación de la Argentina origino una falta en la puerta del área boliviana que el capitán argentino desperdició. El remate de Messi terminó impactando en los pies de los jugadores que formaron la barrera.

A los 22 minutos, Lautaro tuvo la oportunidad de ampliar el marcados tras otro gran pase de Palacios. Pero el delantero del Inter de Milán tiró un centro, en vez de rematar, y la tiró a las nubes. El segundo y tercer cambio llegaron un minuto después: De Paul y Paredes les dejaron su lugar a Guido Rodríguez y Nicolás Domínguez. Cambios lógicos producto del cansancio que generan los 3.640 metros de altura.

A los 28 minutos, Messi habilitó de forma magnifica a Lautaro, quien se topó con una extraordinaria respuesta del ex arquero de Boca y evitó el segundo de la Argentina.

Gol de Correa

Con el correr de los segundos, la sensación era que si Argentina aceleraba, podía llevarse los tres puntos de La Paz. De hecho, a los 33 minutos la albieleste puso primera, Lautaro le marco el pase a Correa que, con un buen zurdazo hizo justicia y puso el 2 a 1.

Los minutos finales fueron todos del equipo de Scaloni, que con mucho fútbol y paciencia dominó el encuentro hasta el pitido final. Luego del empate, Bolivia nunca pudo recuperarse en lo anpimico y acrecentó aún más la crisis futbolística e institucional que actualmente atraviesa.

La previa del partido

Luego del debut triunfal sobre Ecuador, el equipo comandado por Lionel Scaloni cerró la primera doble fecha del año en el siempre temido estadio Hernando Siles de La Paz, con el arbitraje del peruano Diego Haro y transmisión de la TV Pública y de TyC Sports.

Bolivia venía de ser goleado por Brasil (5-0) en San Pablo y se encuentra atravesando una profunda crisis institucional y futbolística. Sin embargo, el seleccionado boliviano se aferró a la altura para recomponer su imagen en casa, sin la presencia de público por la pandemia de coronavirus

La última victoria de Argentina en La Paz lo había tenido como protagonista a Lionel Scaloni como jugador y fue en marzo de 2005 por 2-1 en el marco de la clasificación para el Mundial de Alemania 2006.

Si bien el presente del combinado boliviano es caótico, el conjunto de César Farías buscó equiparar la evidente diferencia de jerarquía que existe entre ambos equipos con el factor altura para transformarlo en un resultado positivo.

Para afrontar los más de 3 mil metros de altura, Scaloni cambió el habitual ritual de viajar a La Paz el mismo día del partido y decidió que la delegación se instale por dos noches. Con respecto al ajustado triunfo del pasado jueves, el entrenador introdujo un solo cambio.

El cambio fue por Marcos Acuña, quien debió ser reemplazado ante Ecuador por una molestia muscular y no llegó a recuperarse. Las opciones eran varias, pero el DT optó que el ex river, Exequiel Palacios, ocupe el lugar que dejó el ex Racing como volante “interno”.

En ofensiva siguieron Lautaro Martínez y Messi, quien buscaron convertir su primer gol en su tercera aventura en La Paz. El capitán había estado en el 1-6 de 2009 bajo la conducción de Diego Maradona y también jugó en el empate 1-1 con el equipo de Alejandro Sabella en 2013.

Posibles formaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde y José Sagredo; Alejandro Chumacero, Boris Cespedes, Raúl Castro y Junior Sánchez; Marcelo Martins y Jaume Cuéllar. DT: César Farías.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.