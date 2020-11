Leandro Bolmaro fue elegido en el draft de la NBA, pero no jugará la próxima temporada

El basquetbolista Leandro Bolmaro fue elegido este miércoles en el draft de la NBA por New York Knicks y luego traspasado a Minnesota Timberwolves para convertirse así en el noveno basquetbolista argentino en ser seleccionado en esa instancia.

El jugador, que actualmente se desempeña en el Barcelona de España fue elegido en el lugar número 23 por los Knicks, que finalmente lo intercambiaron con los Timberwolves a cambio de dos elecciones (la 25 y 33 del draft). En el cuerpo técnico del equipo de Minnesota también hay un argentino, el ex jugador Pablo Prigioni.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Bolmaro, nacido en Las Varillas (Córdoba), se convirtió en el segundo jugador de nuestro país en ser elegido en la primera ronda luego de Carlos Delfino, quien llegó a los Detroit Pistons en 2003 en el puesto 25.

Haciendo historia

Antes que el cordobés, habían llegado a la NBA vía draft Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Carlos Delfino, Hernán Montenegro, Marcelo Nicola, Jorge "Gigante" González, Federico Kammerichs y Juan Pablo Vaulet, aunque estos últimos cinco nunca llegaron a jugar efectivamente en la liga.

Otros nueve basquetbolistas argentinos también jugaron en la NBA pero fueron seleccionados como "agentes libres": Juan Ignacio Sánchez, Rubén Wolkowyski, Fabricio Oberto, Pablo Prigioni, Andrés Nocioni, Walter Herrmann, Nicolás Brussino, Patricio Garino y Nicolás Laprovittola.

De todas formas, Bolmaro no irá instantáneamente a la NBA. "Ya me comunicaron desde Minnesota que no es para esta temporada. Entonces termino la actual en Barcelona y después se verá si voy a Wolves para la próxima campaña o si sigo un año más", expresó en charla con Infobae.

"Todavía me cuesta caer que me ha pasado todo esto", agregó. "Todo ha pasado demasiado rápido. Hace cinco años todavía competía en atletismo y hace cuatro vivía en mi casa de Las Varillas. Luego fue rápido el paso por Bahía y ahora, a los 20, estoy en Barcelona y elegido en el draft de la NBA".