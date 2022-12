Lionel Messi enloqueció en Rosario: "Vuelvo a Newell´s a mitad de año"

Y un día se decidió. Después de tantas especulaciones Lionel Andrés Messi le confirmó a su entorno que su deseo es volver al club que lo vio nacer: Newell´s. Se lo dijo a sus hermanos, primos, tíos y familiares en el cumpleaños de 15 de su sobrina, hija de su hermano Rodrigo. "Se me vence el contrato con el PGS y vuelvo a la Argentina. En junio voy a vestir la ´10´ de Newell´s", afirmó el capitán del seleccionado argentino.

La Pulga, acompañado por su esposa Antonela y sus tres chicos (Thiago, Mateo y Ciro), se trasladó desde su casa de Funes hasta la zona norte de Rosario para asistir al evento familiar. El astro argentino se reincorporará al PSG estará el 2 o el 3 de enero, después de 13 o 14 días de descanso. Pero solo estará en el club de Paris 6 meses, ya que volverá y se quedará por un tiempo en Rosario para jugar en el club de los amores.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El "10" argentino reaparecerá en el campo de juego el viernes 6, ante el Chateauroux por la Copa de Francia o el miércoles 11 frente al Angers por la Ligue 1. Esta frase de Messi termina de confirmar lo que se rumoreó días atrás, cuando Sergio el Kun Agüero, amigo y confidente absoluto del crack rosarino, brindó una entrevista unos días antes de la final contra Francia y se le escapó un detalle muy importante sobre su compañero de pieza: "A él le gustaría darse un gusto".

Y agregó: "Si todo sale bien, no puedo decir dónde pero no es volver a Barcelona”. Tras sus dichos que dejaron entre ver que Messi podría volver a ponerse la casaca del lepra, los medios intentaron dialogar con Maxi Rodríguez, quien no solo fue compañero de Lio sino que también forma parte del día a día del club, y afirmó: “El Kun es el Kun. No se puede quedar callado. Es difícil hablar esto porque después se hace una pelota gigante".

Lo cierto es que Lionel ya tiene todo armado para su regreso al país y, de esta manera, revolucionar un fútbol argentino. De hecho, La Pulya ya habló con varios dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "En junio vuelvo a Newell's", les advirtió, sin disimulo y muy entusiasmado con la posibilidad de poder enaltecer un fútbol argentino que viene muy golpeado con respecto a sus figuras, ya que sus jóvenes promesas emigran con rapidez al fútbol extranjero.

Si llegaste hasta acá, lamento decirte.....¡Feliz Día de los Inocentes!