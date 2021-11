Lionel Messi ganó el Balón de Oro y se consagra, otra vez, como el mejor jugador del mundo

Lionel Messi es el mejor del mundo. Eso ya lo sabemos. Pero ahora que ganó su séptimo Balón de Oro hay que recordarlo. En una gala de lujo, que se llevó a cabo en el Teatro Chatelet de París, en Francia, y que fue conducido por Didier Drogba y Sandy Heribert, Messi se llevó el Balón de Oro. Este es la séptima ocasión en el que el 10 argentino se lleva el premio organizado por la revista France Football.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del futbol”, afirmó Messi.

Y agregó: “Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba, llegó y gran parte de los este premio es por lo que hicimos en la Copa América”.

El año pasado, la ceremonia fue suspendida por la pandemia de coronavirus. El primer ganador de la noche francesa fue Pedri, quien con apenas 18 años ya es titular en la selección de España y en el Barcelona. El joven mediocampista se quedó con el premio Kopa al mejor futbolista sub 21 y le agradeció a Messi.

Además, hubo un homenaje para Diego Armando Maradona, que falleció el 25 de noviembre de 2020. También recordaron al alemán Gerd Muller. En un video, Messi recordó al campeón del mundo en México 1986 y ex entrenador de la Selección Argentina.

Em tanto, el segundo premio de la velada fue para el polaco Robert Lewandowski, elegido como el mejor goleador de la temporada, un premio inédito. El punta de Bayern Múnich marcó 65 tantos en 2020 y metió 58 en 2021, está arriba de cualquier otro futbolista en el continente europeo.

En tanto, la española Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, se llevó el Balón de Oro femenino por primera vez por su gran desempeño durante la temporada. Tiene 27 años, es zurda, juega de delantera y de mediocampista y realizó un emotivo discurso dedicado a su padre, quien falleció en 2012, cuando ella arribó al Barcelona.

Messi era el máximo favorito, una vez más, para obtener el galardón que se llevó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. En abril, Messi obtuvo en Barcelona la Copa del Rey. Además fue el máximo goleador de La Liga. Pero lo más importante sucedió con la Selección Argentina y su tan ansiada obtención de la Copa América frente a Brasil y en el Maracaná.

La revista France Football entrega el premio anualmente desde 1956 y tiene una lista de 30 nominados, entre los que se destacan Messi, Benzema, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, el egipcio Mohamed Salah y el italiano Jorginho. El resto del listado lo completaron el ex Racing Club, Lautaro Martínez, Luis Suárez, Neymar, César Azpilicueta, Pedri, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gerard Moreno, Gianluigi Donnarumma, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Harry Kane, Mason Mount, Raheem Sterling, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Simon Kjaer, Riyad Mahrez y Luka Modric.