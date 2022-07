¡Lo echaron en una estación de servicio! Los números y el paso de Battaglia por Boca

En el deportivo ganar siempre las derrotas son una sentencia. Luego de 55 partidos dirigiendo la primera división del equipo xeneize (y menos de un año en el cargo), Sebastián Battaglia (41) dejó de ser el técnico de Boca. Así lo confirmó por Twitter la cuenta oficial del club el miércoles 6 de julio por la noche.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Deja en el haber dos títulos: la Copa Argentina en 2021 y la última Copa Liga Profesional, y un total de 29 triunfos, 16 empates y 10 derrotas. La decisión fue tomada por el Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, luego de la temprana eliminación por penales contra el Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

No encontró el rumbo

A pesar de las dos estrellas que el ex jugador sumó a las vitrinas del club, el DT nunca terminó de convencer en materia futbolística ni a los hinchas ni a los dirigentes. Desde que está al frente del equipo (su debut fue el 21 de julio del 2021), Sebas no encontró el rumbo ni el funcionamiento.

Para colmo, sus declaraciones tras la derrota con el Timao fueron incendiarias. “He tenido la posibilidad de pedir lugares que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene”, declaró en conferencia de prensa.

Al día siguiente, tras percibir la polémica que generaron sus dichos, quiso aclarar la situación: “Se está instalando de cómo tomó el plantel mis declaraciones de ayer. En ningún momento pensé agredirlo ni mucho menos. Dije que estoy muy orgulloso de lo que se vio en cancha y que me sentí representado por los jugadores. Después es fútbol, fue una noche en la que no pudimos marcar el gol y quedamos afuera”.

Pero ya era tarde. Según trascendió, horas más tarde el flamante ex DT se reunió con el Consejo de Fútbol en una estación de servicio y en esa charla le comunicaron la noticia: desde el día de la fecha debe abandonar su cargo.

En su reemplazo, asumirá interinamente el actual responsable de la reserva, Hugo Benjamín Ibarra, otro de los ídolos del club que formó parte del mítico plantel de Carlos Bianchi.

La despedida

Hoy por la mañana, Battaglia fue el primero en llegar al predio de Ezeiza donde entrena la primera de Boca. Llegó para retirar sus pertenencias y despedirse del plantel. Al irse, se bajó de su auto y en un tono mucho más relajado que el día anterior, respondió las preguntas de los periodistas.

“No pedí explicaciones, simplemente estaba agradecido, a los jugadores por el esfuerzo que hicieron y a la gente porque siempre da su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dándole dos títulos y dos estrellas a la institución. Me llevo todo eso".

Con respecto al vicepresidente también dejó su opinión: “(A Riquelme) le estoy agradecido. Me ha dado la posibilidad en el club. Después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa. Ha habido diferentes opiniones dentro de este ciclo y yo he sido siempre muy leal, agarrado a mis valores y tengo mis pensamientos. Hay diferencias que siempre se marcan, pero yo he dicho lo que pensaba”.

Mientras los dirigentes buscan un nuevo DT, los medios hablan de Ricardo Gareca como primera opción para ocupar el cargo. El consuelo: la derrota de sus primos y la catarata de quejas por la polémica decisión arbitral de este miércoles. El VAR te quita, el VAR te da.