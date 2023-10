¿Lo retiran al Papu Gómez? Dio positivo en un control antidoping y lo suspenderían por dos años 

Nada parece haberle salido bien a Alejandro "El Papu" Gómez luego de haber alzado la Copa del Mundo en Qatar 2022. Es que, creer o reventar, luego de que se filtrara que el grupo lo rechazó tras enterarse de que había apelado a la "brujería" para ir al Mundial, nada fue lo mismo. Ahora, y a sólo dos semanas de haber firmado contrato con el Monza italiano, un doping positivo en Sevilla amenaza con sancionarlo por dos años, lo que implicaría casi el retiro forzado del futbolista.

La información la brindó el sitio especializado español Relevo. "Todo sucedió en un entrenamiento del Sevilla cuando los doctores acudieron por sorpresa para realizar un control antidopaje. Según la versión del futbolista, días antes había pasado una mala noche lo que lo llevó a tomar un jarabe de uno de sus hijos sin una consulta previa a los médicos del club", detallaron allí, sobre el origen del dopaje.

Cabe recordar que "El Papu" tiene 35 años, y que además juega en una posición ofensiva, de esas que requieren mayor sacrificio y participación. Dos años de falta de competencia a esa edad no son fácilmente absorbibles desde un punto de vista físico, y que haya futbolistas que se desempeñen en ese tipo de roles con 37 años, y compitiendo en las principales ligas de Europa, es algo casi inédito.

"Pese a las alegaciones presentadas por Gómez para evitar una sanción, las normas antidopaje son muy claras y tiene que ser el propio futbolista quien consulte la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)", afirmaron en el medio español. "Además, cuando se viola la normativa no sirve de excusa argumentar que un médico le asesoró de manera equivocada, ya que esto no le eximirá de las posibles consecuencias y es el propio futbolista el responsable último de lo que entra en su organismo", agregaron.

Según la información con la que cuentan en España, esta posible sanción era sabida tanto por el Sevilla como por el jugador, a quien no le importó que la UEFA tuviera en desarrollo la posible sanción, cuando firmó contrato con el equipo italiano. Ya había llamado la atención la rápida salida del club español que había concretado el ex Arsenal de Sarandí y San Lorenzo. Y es que la versión indica que decidieron desprenderse de él porque sabían lo que se le venía.

Lo cierto es que Gómez tenía un año más de contrato, cuando cambió de equipo. Y que esta versión acerca de un dopaje positivo conocido por la institución deportiva obtiene mayor veracidad a partir de ver cómo se comportaron con el argentino. Este inclusive había deslizado un posible retiro en caso de no conseguir un nuevo destino para jugar, antes de que Monza se hiciera con sus servicios. Según el deportista, también había tenido ofertas de Arabia Saudita y Qatar, aunque prefirió mantenerse dentro de la elite europea, incluso en un club que no compite por los primeros puestos en su país.

"Fue elección de toda la familia. Regresar a un país que conocemos bien fue la decisión ideal. Después de haber rescindido mi contrato con el Sevilla y haber rechazado una oferta de Arabia, pensé que me quedaría sin jugar hasta junio", reconoció ante Corriere della Sera. "Por un lado, no era una oferta imperdible, una que te cambia la vida. Luego, cuando busqué en el atlas la ciudad donde debería haberme mudado, en medio del desierto, pensé: ‘gracias, pero no llevaré a mis tres hijos allí", agregó.

"Estoy disfrutando de mi vida en Sevilla, pero estoy esperando una oportunidad en algún club. Si no llega, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero terminar amargado", había adelantado Gómez a Eco di Bergamo, antes de que surgiera la oferta de Monza. Vale remarcar que el mediapunta venía de sufrir algunas lesiones consecutivas tras su participación mundialista, que comprometían su desempeño al igual que el fallo por dopaje.

Por otro lado, es imposible no vincular este presente con los rumores acerca de que "El Papu" había hecho magia negra para meterse en la lista de Qatar 2022. Aquellos rumores surgieron con la primera convocatoria para los amistosos contra Panamá y Curazao, y la ausencia del ex jugador del Sevilla llamó la atención en la prensa.

Allí las teorías comenzaron a volar con fuerza, y se dijo de todo. Aunque lo que más llamó la atención fue la versión que aseguraba que "El Papu" había apelado a la magia negra para garantizarse un lugar en la convocatoria, aun en desmedro de sus compañeros. Esta construcción incomprobable llegó hasta asegurar que la lesión de Giovani Lo Celso, que lo dejó afuera de Qatar, había sido producto del "gualicho" del ex Arsenal de Sarandí.

Lo cierto es que esta división tantas veces negada entre los jugadores, se terminó confirmando luego de varios gestos, entre ellos el de Linda Raff, esposa y madre de los hijos del Papu. Es que la mujer dejó de seguir en las redes sociales a Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Lo Celso. Además, el propio Papu evita hablar de sus ex compañeros y sin ir más lejos, consultado sobre quién era su contacto más famoso, lo eligió al Duki y Bizarrap antes que a Messi.