Los Messi en París: de la sorpresa de Mateo y Thiago, al "vueltito" del Barcelona

Aunque ahora Lionel Messi está enfocado en lo que será la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas con rumbo a Qatar 2022, el futbolista está siempre pensando en su familia, sobre todo en su bienestar, y así lo hizo saber en las últimas horas con unos gestos públicos que tuvo.

El primero tiene que ver con una postal romántica que publicó en su Instagram, en la cual se lo puede ver acompañado de su mujer, Antonela Rocuzzo, con la Torre Eiffel detrás. Si bien ya está en Caracas preparándose para el partido, lo cierto es que "la pulga" no abandona su costado más romático, y a la distancia, le dedicó un posteo a su esposa.

Ante sus casi 260 millones de seguidores en Instagram, Leo subió una hermosa foto junto a Antonela, la cual rápidamente sumó unos seis millones y medio de “me gusta” y contó con más de 50 mil comentarios, entre los que se destacó uno de un compañero suyo en la selección argentina y en el París Saint Germain (PSG).

Se trata de Leandro Paredes, quien le “recriminó” por los derechos de autor de la imagen. “PH”, escribió el mediocampista. “No sé si fuiste vos este. No estoy seguro”, fue la pícara respuesta del capitán argentino. “Daaaaa”, cerró con tono de resignación el ex futbolista de Boca Juniors.

Además de esto, el deportista sorprendió con otro gesto que descolocó a sus fanáticos. Es que el lunes por la tarde, Messi apareció junto a sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo, para inscribirlos en las categorías inferiores del club.

El diario L’Equipe de Francia, lo contó de la siguiente manera: “Con toda sencillez, el seis veces Balón de Oro de Francia llegó en persona”. Es que el futbolista fue a inscribir a los pequeños, quienes estaban muy alegres de poder empezar una nueva actividad.

Mateo, nacido en 2015, será parte del equipo para menores de siete años. En cuanto a Thiago, que nació en 2012, debería jugar con el Sub 10 o Sub 9, según informó el diario L'Equipe. Leo no es el primer crack que inscribe a sus hijos en las Inferiores del club. Antes lo habían hecho Thiago Silva y Zlatan Ibrahimovic.

En medio de estas buenas noticias, lo cierto es que el Barcelona también avanza en su reestructuración tras la salida de Messi. Tras una enorme incertidumbre por saber cómo iba a seguir el equipo y quien iba a llevar el número 10 en su camiseta, finalmente se confirmó que será Ansu Fati.

En un principio, los dirigentes de la institución pensaban en Philippe Coutinho como el gran reemplazante, pero los planes cambiaron, y en su lugar eligieron a la promesa del Barça. Ansu, quien actualmente se encuentra recuperándose de una lesión en el menisco de la rodilla producida en la temporada pasada, debutó con la 31, luego pasó a tener la 22 y si continuaba Messi iba a llevar la 17.

Por su parte, Messi debutó el domingo pasado en París Saint-Germain de Francia y disputó sus primeros 20 minutos de juego en la temporada. Luego, se puso a disposición del cuerpo técnico argentino para las Eliminatorias Sudamericanas, junto con Leandro Paredes y Ángel Di María, también futbolistas del PSG que acompañaron al capitán argentino en su avión privado rumbo a Caracas.