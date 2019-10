Los Pumas perdieron con Inglaterra y se quedan sin chances en el Mundial

Las formaciones

Argentina (10): Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini (R); Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Benjamín Urdapilleta; Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Emiliano Boffelli.

Entrenador: Mario Ledesma

Cambios, Segundo Tiempo: 9 minutos, Agustín Creevy por Montoya, Mayco Vivas por Tetaz Chaparro, Santiago Medrano por Figallo y Matías Alemanno por Ortega Desio; 14, Tomás Lezana por Petti; 15, Bautista Delguy por Orlando; 18, Felipe Ezcurra por Cubelli, y 20, Lucas Mensa por Urdapilleta.

Inglaterra (39): Joe Marler, Jamie George y Kyle Sinckler; Maro Itoje y George Kruis; Tom Curry, Sam Underhill y Billy Vunipola; Ben Youngs y George Ford; Jonny May, Owen Farrell (capitán), Manu Tuilagi y Anthony Watson; Elliot Daly

Entrenador: Eddie Jones (Australia)

Cambios, Segundo Tiempo: al inicio, Lewis Ludlam, por Vunipola; 7 minutos, Willi Heinz por Youngs; 15, Courtney Lawes por Kruis; 23, Dan Cole por Sinclair y Mako Vunipola por Marler; 24, Luke Cowan-Dickie por George; 28, Henry Slade por Ford y Jack Nowell por Watson.

Los tantos

Primer tiempo: 6 minutos, penal de Urdapilleta (A); 8, try de May (I); 35, try de Daly (I), y 42, try de Youngs (I). Resultado parcial: Inglaterra 15 vs. Argentina 3

Expulsado, PT: 18 minutos, Lavanini (A).

Segundo tiempo: 4, 33 y 39 minutos tries de Ford, Nowell y Cowan-Dickie convertidos por Farrell (I); 13, penal de Farrell (I), y 31, try de Moroni convertido por Boffelli (A).

Estadio: Ajinimoto Stadium, de Tokio

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Asistentes: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda) y Andrew Brace (Irlanda)