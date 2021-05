Los riesgos que podría implicar la Copa América para la Argentina: "Deberían cerrarse las fronteras"

Finalmente la Copa América no se hará en Argentina. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) optó por mudar la competición sudamericana a Brasil, a pesar del riesgo epidemiológico que eso implica. ¡La Copa América 2021 se jugará en Brasil! ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente!", informó la entidad a cargo del torneo a través de Twitter.

La cancelación de Argentina como sede se había confirmado el domingo por la noche. Por la mañana, apenas regresó de Cuba, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió que no estaba confirmado que la competencia se realizara. Luego, fue el ministro del Interior, Wado de Pedro, el encargado de anticipar que veía "muy difícil" la realización del torneo por una cuestión sanitaria. Tan solo 30 minutos después, luego de que el Gobierno Nacional no aceptara las condiciones del ente rector del fútbol sudamericano, Conmebol hizo oficial la salida del torneo.

Entre otros puntos, se esperaba la llegada de 1.700 personas para trabajar en el marco del torneo, las cuales -a pedido de la Conmebol- no tendrían que cumplir una cuarentena obligatoria. La entidad quería que las semifinales y la final tuvieran público presente, un pedido que terminó por cerrar las negociaciones con el Gobierno. Ambas exigencias fueron denegadas por el presidente Alberto Fernández.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Entre otras soluciones, Conmebol barajó las propuestas de Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil y Estados Unidos para convertirse en sedes de la Copa América. Si bien el país comandado por Joe Biden se paraba como el más rentable, teniendo en cuenta que las grandes ciudades ya tienen un promedio del 60 o 65% de la población vacunada, Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, optó porque el torneo se juegue en tierras brasileñas.

Ernesto Resnik, biólogo molecular y biotecnólogo argentino.

BigBang dialogó con Ernesto Resnik, biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en Minnesota, Estados Unidos, quien se mostró de acuerdo con la cancelación de la Copa América en la Argentina, pero no por un tema estrictamente sanitario. "Estoy de acuerdo de su cancelación, pero más como símbolo, que por preocupación epidemiológica", resaltó el experto, que en las últimas horas se mostró muy crítico del accionar del gobierno porteño.

Hay que tener en cuenta que Brasil no está atravesando un buen momento sanitario. De acuerdo con el más reciente boletín del gobierno, registró un total de 16,5 millones de casos confirmados y el último domingo tuvo un total de 61.695 casos confirmados. "A pesar de que la Copa América no se haga, el fútbol argentina sigue. De hecho, hoy hay competencia. En principio y dependiendo del protocolo, la Copa América se podía hacer en Argentina", sostuvo Resnik.

En ese sentido, explicó que las delegaciones de cada país, aislados en hoteles durante el mes de competencia, no deberían ser ningún problema ni representar ningún riesgo sanitario. "Pero pasarla a un país que todavía sigue mal, con un presidente irresponsable (por Jair Bolsonaro), me parece un chiste por parte de Conmebol. Todos los países sudamericanos que se postularon para organizar la competición están peor que la argentina", resaltó el experto.

Según su postura, a pesar de no integrar las selecciones que disputan la Copa América, Estados Unidos era el país "más viable" para llevarse a cabo el torneo. "En las grandes ciudades de Estados Unidos, donde se llevarían a cabo los partidos, estamos en un porcentaje de vacunación del 60 o 65%. El alivio general en todo el país es bastante grande. Hay muchos menos casos y se está volviendo a los deportes. Ayer se hizo la carrera de Indianápolis, por ejemplo", resaltó.

Asimismo, sostuvo que Minnesota, por ejemplo, está aspirando a llegar al 75% de su población vacunada en los próximos días. "¿Si Argentina debería cerrar sus fronteras con Brasil hasta que finalice la Copa América? Sí, sin ninguna duda. Se deben cerrar las fronteras con Brasil. Si bien la variante ya está en argentina, ya entró y, en algunos lugares como en La Plata, es mayoritaria, la situación en todos los países de Suramérica es mala y bastante parecida", aseguró.

Pero si bien sostiene que el presidente Fernández debe preocuparse de que ningún argentino viaje o regrese del país vecino mientras dure el torneo, resaltó: "Tanto los argentinos se tiene que preocupar de ir a Brasil, como Brasil debe preocuparse que vayan argentinos. No están dadas las condiciones en Sudamérica para que asistan hinchas a los estadios. A mi entender, es una locura".

Por último, el biólogo molecular advirtió que el gobierno argentino debe "prohibir la salida o volver de Brasil" mientras dure la Copa América. "Sería una ruptura, un antes y un después si se le permite a la población asistir a la Copa América. La idea de que la competición no se haga en el país me parece perfecta como símbolo, siempre y cuando no se le permita al hincha viajar para asistir a un partido", concluyó.

Brasil registra un promedio semanal de 290 contagios diarios por cada millón de personas. Dicha cifra está por debajo del promedio en Sudamérica, que es de 315 infecciones. La lista está encabezada por Uruguay, con 1.085 casos, seguido de Argentina (676) y Colombia (423), los países que originalmente se iban a hacer cargo del torneo organizado por la Conmebol.

Conmebol se inclinó por Brasil, que tiene más del 21% de su población (45 millones de personas) con al menos una dosis de la vacuna y el 10% (22 millones) están completamente vacunados. La Copa América iniciará el 13 de junio con el debut de la Selección Argentina, la cual enfrentará a Chile. Días antes, entre el 3 y 8 de junio, se disputarán la fecha 7 y 8 de la eliminatoria para el Mundial de 2022.