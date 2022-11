"¡Macri, mufa!": ya hay miles de firmas para que no pueda ver nunca más a la Selección

"Argentina va a ganar el Mundial", dijo Mauricio Macri y la mufó. El ex presidente se encuentra en Qatar, por su puesto como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, y la hinchada argentina no le perdonó su presencia en el estadio de Doha. Miles ya le adjudican la inesperada derrota de la Selección, que llegó al debut del Mundial con un invicto de 36 partidos, y se elevó una solicitud en Change.org para exigir que el líder del PRO no sea bienvenido en ningún otro partido de La Scaloneta.

"Para que Macri no fue el mundial de la Selección", es la consigna que ya fue firmada por miles de hinchas de la albiceleste. "Que Mauricio Macri no vaya a ver más a la Selección en Qatar. Fuera, Macri mufa", suma la convocatoria digital, con la que se busca despejar a la Scaloneta de cualquiera mala vibra futbolística.

Entre las razones para firmar, quienes suscribieron a la iniciativa señalaron: "La felicidad de la Patria depende de este Mundial. No es admisible que nuestro destino quede en manos de un cipayo". Otro, aportó: "Macri destruyó un país, no dejemos que destruya una ilusión".

Su desprecio a quien no piensa como él y esa energía no tiene lugar en una cancha de fútbol"

Otro de los firmantes señaló el motivo por el cual el ex presidente se encuentra en el Mundial y nada tiene que ver con su pasión por el seleccionado argentino: "Porque considero que este señor, más que el fútbol le interesan los negocios. Y su energía es altamente negativa".

"Es claramente una influencia nefasta para Argentina en cualquier ámbito. Porque, por más que lo disimule, irradia su odio al pueblo; su desprecio a quien no piensa como él y esa energía no tiene lugar en una cancha de fútbol. No puede representar a nuestro país en ese rol, debería estar preso", reforzó otro de los indignados.

Cabe recordar que Macri se encuentra en Qatar por sus compromisos con la FIFA. "Voy a hacer de anfitrión, es una experiencia inédita en mi vida. Soy presidente de la Fundación y tengo una agenda de reuniones e invitados", señaló antes de partir rumbo a Asia y perder en el proceso su valija.