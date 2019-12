Maradona atacó a Riquelme, Pergolini y Ameal: “Tienen menos conducción que el capitán del Titanic”

Diego Armando Maradona volvió a meterse en la interna en Boca Juniors a días de las elecciones del próximo domingo y criticó con dureza a Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente segundo en la lista de Jorge Amor Ameal y Mario Perolini, a quien también le apuntó: “Cree que por ir todos los domingos a la cancha puede ser vicepresidente”.

El DT de Gimnasia e ídolo Xeneize ya había lanzado durísimas críticas a Riquelme días atrás, cuando aseguró que “ojalá gane el mejor”, auqnue disparó: “No puedo no decirle al hincha de Boca lo que pienso. Yo jamás voy a robar plata de Boca, de esa no se vuelve. Vos podés haber ganado mucho, pero si después la cagás, la gente te la cobra. “Un ídolo como Riquelme no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones”, agregó.

Tienen menos conducción que el capitán del Titanic".

Ahora Maradona fue por más. En sus redes sociales publicó un duro texto en el que le apunta, además, a Pergolini, que la semana pasada lo tildó de “burro”. “Yo le digo al hincha de Boca que ese locutor y ese ídolo futbolístico no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima apoyan al peor presidente de la historia del club. Passarella, que fundió a River y lo mandó a la B, es Heidi al lado de estos tres”, disparó El Diez.

“No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA o en la Conmebol? No me hagan reír… Uno que se cree que por ir todos los domingos a la cancha puede ser vicepresidente. Y el otro que se vendió al mejor postor. Un club TAN GRANDE como Boca no puede manejarse como un vestuario”, lanzó, explosivo, Maradona.

Lo cierto es que a días de las elecciones en Boca las internas están ardiendo. Como nunca desde hace años, se espera que la votación tenga cifras record y que se acerquen a votar a la Bombonera cerca de 30.000 socios, una cifra más que importante, sobre todo si se tiene en cuenta que este domingo Boca no juega en su cancha.

Pero además, la disputa excede las paredes del club Xeneize. En la elección de este domingo se pone en juego la continuidad del macrismo en Boca Juniors, con otras dos listas además de la de Ameal y Pergolini, que llevan de candidato a vice segundo a Riquelme. Los otros candidatos son Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi (impulsados por el presidente saliente, Daniel Angelici, un hombre de vínculo directo con Mauricio Macri y la Casa Rosada); y José Beraldi con Royco Ferrari.