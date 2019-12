Maradona habló de todo en una entrevista a fondo: "A los chicos les digo, no a la droga"

En una extensa entrevista con el programa de TyC Líbero, Diego Maradona ofreció explosivas definiciones sobre el fútbol, su pasado y hasta su vida personal. Allí, se mostró feliz de dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata asegurando que "la gente de Gimnasia es especial, no tiene nada que ver con los otros hinchas".

De Messi a Riquelme

Además, no ahorró elogios hacia Lionel Messi, señalando como "superlativo" su rendimiento futbolístico. "Yo soy argentino, no lo critico a Messi, el pibe juega. No jodan, miren lo bueno. Yo lo vi llorar en la ducha como un bebé cuando perdimos 4-0 con Alemania".

Paralelamente, criticó con dureza a Juan Román Riquelme. "Si hay una cosa que valorar de Riquelme es que nos dio títulos. No me importa lo del vestuario. Porque yo en el vestuario no estaba. Me contaron que hacía esto, lo otro. Si yo estaba en el vestuario, él no lo hacía porque yo lo boxeaba de lunes a viernes. El sábado lo dejaba descansar. Y que el domingo que fuera a la cancha a jugar. Esos son códigos que tenemos los futbolistas", expresó en relación a las supuestos cruces del jugador con sus compañeros.

En la entrevista, el 10 también se animó a hablar sin tapujos de temas personales, como su adicción a las drogas. "A los chicos les digo, no a la droga", subrayó antes de asegurar que su familia no tuvo ningún tipo de responsabilidad en su decisión de consumir. "En mi casa me educaron con amor", expresó.

"Yo cuando tomaba falopa no tenía nada, era un zombie. Que nadie se ponga una medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma", aseguró dándole crédito a su hija. Sin embargo, al momento de reflexionar sobre su vida aseguró que "ser Maradona es hermoso".

"Soy un tipo normal que por hacerle un gol a los ingleses, que nos mataron a los pibes en Malvinas, hoy la gente me conoce. Pero soy el tipo más normal", sentenció.