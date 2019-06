Circularon versiones de todo tipo sobre la salud de Diego Maradona y el ídolo no se quedó callado. En las últimas horas, un rumor aseguraba que el Diez tenía Alzheimer. Su abogado, Matías Morla, tuvo que salir a desmentirlo. Pero fue el propio Maradona el que le puso punto final a todo. "No me estoy muriendo, con eso no se jode", aseguró en un video que subió a su cuenta de Instagram.

"Mienten, mienten, hablan de Alzheimer y no saben lo que quiere decir. La palabra Alzheimer es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo. Estos hijos de saben quién, la tiran para crear confusión. Y a mí la confusión no me va. Eso es no saber hacer periodismo. Es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol", afirmó Maradona en el video, que tiene una duración de 59 segundos.

Morla fue el primero que desmintió las versiones sobre la enfermedad. "Los estudios médicos que se le realizaron a Diego no dieron ningún indicio en ese sentido", explica el texto que publicó el abogado en su cuenta personal de Twitter. Y agregó: "No dudaré de la honestidad de los medios o periodistas, pero está claro que esta es una versión difundida por una fuente maliciosa que solo busca generar conflictos".

Lo que sí fue confirmado es que Maradona se sometió hace unas semanas a una "cura de sueño" con fines terapéuticos. Según el informe médico, el problema de Maradona estaría relacionado con la ansiedad. En un diagnóstico firmado por el doctor Leopoldo Luque (matrícula número 160588), especialista en neurocirugía, se asegura que tiene problemas para poder dormir.

"El señor Diego Maradona se encuentra bajo tratamiento por dificultad en la conciliación y mantenimiento del sueño. Este problema data de varios años de evaluación, siendo necesario realizar con frecuencia anual estudios neurológicos exhaustivos, como resonancia magnética, electroencefalograma y test neurocognitivo, siendo hasta la fecha normales. Actualmente se encuentra en mejoría sintomática", se puede leer en el informe del doctor Luque.

Al respecto, el doctor Rodrigo Archain (MN 130.281), especialista en Psiquiatría explicó a TN: “Hay casos, como por ejemplo trastornos psicóticos, excitaciones psicomotrices, descompensaciones, casos de consumo excesivo, donde el paciente se encuentra agitado, excitado, y se necesita, como tratamiento, la sedación del paciente porque si no termina siendo un riesgo para él mismo o para terceros".