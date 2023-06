Maratea les propuso a los hinchas de Independiente que vendan fotos desnudos para conseguir dinero

Por estos meses, Independiente atraviesa la peor crisis deportiva y financiera de su historia. Con embargos y pedidos de quiebra por más de 20 millones de dólares, deudas por doquier y un equipo de primera división diezmado y con jugadores casi desconocidos, los hinchas encontraron ayuda en la persona más inesperada: el influencer Santiago Maratea.

El instagramer de 30 años se hizo famoso por realizar diversas colectas solidarias a familias a las que les faltaba dinero para comprar un medicamento o hacer un tratamiento médico o también para ayudar a pelear a los bomberos que intentaban apagar incendios en el norte del país. Pero el desembarco en el Rojo fue su mayor desafío.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además de exponerse de manera popular, Maratea se puso a la cabeza de la recaudación de dinero más grande que se recuerde: 9000 millones de pesos. Pero eso le causó un tremendo dolor de cabeza. Maratea conformó un fideicomiso en la provincia de Neuquén y debió dar explicaciones en la Inspección General de Justicia, a cargo de Ricardo Nissen, por diversas irregularidades.

De saco y corbata, y junto al vicepresidente de Independiente, Juan Marconi, Maratea debió brindar detalles sobre la polémica colecta. Pero antes de eso, Santiago dejó de lado las preocupaciones que le causó la IGJ y le dio una serie de consejos a los hinchas de Independiente para que le manden más dinero.

Luego de mostrar que había juntado $875.912.774, lanzó: “Tengo un sueño. Quiero llegar a la conferencia de prensa (en la IGJ) con 900 millones recaudados. Sería épico". Y completó: "¿No sería increíble anunciar que llegamos a ese monto? Solamente 750 personas tendrían que poner 32 mil pesos".

Entonces les lanzó una idea a los fanáticos de los diablos rojos: "Si no podés (donar) 32 mil pesos y no llegas, tengo ideas. Idea número 1: Si alguien te debe esa plata y no la querés reclamar... Este es un buen momento para poner las cosas en su lugar y pedirla. Si sos ese caso: mandale esta historia. Es la excusa perfecta".

Enseguida dijo: "Segunda idea: si hace poco cumpliste años y nadie te regaló nada, enviá este video. Si ya pasó y el regalo no llegó, podés decir que pongan 32 luquitas para el Rojo". Pero el influencer no se detuvo con los mangazos y dio su consejo más polémico: "Vendan nudes. Me hago cargo completamente de lo que estoy diciendo... Lo van a levantar en todos lados... Si no tenés 32 lucas, le mandás esta foto a ese pibe o piba que es re pesado". ¿No será mucho, capo?