Marcelo Tinelli se cansó y demandó a Rubén Insúa porque lo acusó de "haberse robado todo" en San Lorenzo

San Lorenzo cayó de local ante el River de Marcelo Gallardo el último fin de semana. Pero la derrota del Ciclón se vio opacada por un video que no tardó en convertirse en viral en las redes social. En el se podía ver al actual técnico del conjunto de Boedo, Rubén Darío Insúa, enfrentando a los plateístas que no dejaban de insultarlo en el en el estadio Nuevo Gasómetro después de la derrota. "¡Manga de hijos de puta! ¿Por qué no lo putean a Tinelli que se robó todo, acá?", gritó Insúa. Sus palabras, claro está, fueron claramente tomadas por las cámaras de ESPN y no tardaron en recorrer las pantallas de todo el país. La frase del DT no pasó desapercibida por nadie y ya le generó varios problemas legales.

En la conferencia de prensa, cuando fue consultado por el tema no se retractó. “¿Qué voy a aclarar? “La verdad que ni me acuerdo lo que pasó. Estaba tan pendiente del partido, que ni me acuerdo lo que dije. Una persona que estaría enojada, suele pasar, es un tema sociológico. Uno a veces viene enojado a la cancha, lo que no puede resolver en la semana quiere descargar con los jugadores. Es normal. Con el árbitro, con el VAR. Nada más que eso”, afirmó.

Lo cierto es que de oficio, la Fiscalía especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Celsa Ramírez, acusó al Gallego de "incitar al desorden" tras la agresión verbal a los plateístas. Y casi al mismo tiempo, Marcelo Tinelli puso a sus abogados los pasos a trabajar y si bien se mantuvo en silencio, le inició una demanda a Insúa por daños y perjuicios.

Incluso, el DT recibió la notificación durante la mañana de este martes y se espera que haya una mediación obligatoria entre el conductor y el entrenador como paso previo a la instancia judicial. Lo cierto es que la disputa entre Insúa y Tinelli viene de hace años: el técnico culpa al conductor del Trece de haber dejado libre a su hijo Robertino, quien en 2015 integró la Reserva que se consagró campeona con el Chimi Ávila como goleador.

Cuando al hijo de Insúa tenían que firmarle el contrato para subirlo a Primera, lo dejaron libre. Por eso en octubre de 2021, cuando Insúa aún dirigía al Guayaquil Sport Club de Ecuador y Tinelli todavía era parte de la comisión directiva de San Lorenzo, el DT explicó por qué no lo incluían en la lista de candidatos a volver a San Lorenzo teniendo en cuenta su buen pasado con título incluido en la Copa Sudamericana 2002. “Siempre que el club lo necesite, voy a estar porque es mi obligación, pero el actual presidente en goce de licencia (en referencia a Tinelli) no me contrataría porque contrata entrenadores más capacitados que yo y yo no trabajaría con él”, afirmó en diálogo con La Red.

Y agregó: "No trabajaría con él porque no tengo una buena relación, no quiero meterme en el tema y no creo que sea momento de hablar de esto. El tema fue de índole personal, no tengo un buen concepto de él como individuo. El problema con él lo tengo desde hace mucho tiempo y él lo tiene conmigo desde que se metió equivocadamente con alguien, Cuando hay un problema con alguien tenés que arreglarlo con esa persona y no pegarle donde más duele".

Durante los últimos días de abril de este año, Marcelo Tinelli había presentado públicamente su renuncia al cargo de presidente de San Lorenzo casi un año después de haber pedido una licencia en el cargo. El conductor del Trece había sido elegido para ocupar el cargo principal del club de sus amores en diciembre del 2019, cuando fue respaldado por el 80% de votos –de unos 15.000 socios– en lo que fue una elección récord para el Cuervo.

Sin embargo, luego de desaparecer de la escena política del club durante un largo período, Marcelo Hugo decidió formalizar por las redes sociales su salida del club de Boedo. “En este tiempo de distancia, puedo ver que más allá de todo lo que di y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela. He decidido dejar mi cargo como Presidente de San Lorenzo de Almagro", dijo a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Y agregó: El fútbol es mi pasión. Todos los que me conocen bien lo saben. Incluso he llegado a pensar y soñar que tiene mucho que ver con mi misión en la vida. Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento, muchas veces no van de la mano. O mejor dicho, lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor, en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no se alcanza”.

Lo cierto es que aquel mensaje duró lo que un suspiro, porque -tal vez acorralado por las cientos de críticas que comenzó a cosechar, sobre todo de parte de los hinchas del Ciclón- optó por eliminar dicho comunicado de sus redes. Pero pesar de esto, Tinelli hizo oficial su renuncia a San Lorenzo un mes después, luego de que se le venciera la licencia. Con la salida del conductor, Horacio Arreceygor quedó a cargo de la presidencia.

Los comicios en el Ciclón se llevarán a cabo el 17 de diciembre en el predio recuperado de Avenida La Plata al 1700, tal como se hizo en la elección de autoridades en 2019. Al tratarse el balance del período 2020-2021 en Comisión Directiva, que tuvo que ser aprobado por la Asamblea el 12 de mayo, arrojó un pasivo de 4.627.387.631 de pesos, que bajó un 22 por ciento (era de 5.916.119.450) con respecto al ciclo anterior.

El 16 por ciento se encuentra en moneda extranjera. El Patrimonio Neto es de 1.849 millones de pesos. En tanto, el presupuesto del fútbol se redujo un 37 por ciento: de 4.455 millones a 2.795 millones de pesos. Fueron 16 meses en total los Tinelli estuvo activo en el día a día y el club se vio afectado por la pandemia, la cual por la inactividad del deporte dejó un saldo de 300 millones de pesos menos de ingreso por cuotas sociales.

También fueron 60 millones menos por aranceles y 88 millones menos por la pérdida de la venta de abonos. Tinelli también dejó costo de plantel cuyo presupuesto mensual es 1 millón de dólares: el 80 por ciento estaba atado a un dólar variable. Actualmente, con la salida de los hermanos Romero, por ejemplo, el presupuesto del plantel es de 500 mil dólares a valor oficial.

Otro de los inconvenientes que tiene el club son la cantidad de deudas con ex deportistas, ya sea del ámbito del fútbol o del básquet. Sin ir más lejos, Alejandro Donatti decidió no jugar más en San Lorenzo y ausentarse a los entrenamientos en señal de protesta ya que reclama una parte del salario que acordó directamente con Tinelli.

Desde el club dicen que el contrato documentado se le está abonando "casi al día", pero Donatti quiere que se le reconozca todo, incluido lo que arregló con el conductor, que es el 50 por ciento de su ingreso, algo que en San Lorenzo dicen que no pagarán. Silvio Santander -que logró convertir al conjunto de Boedo en pentacampeón de la Liga Nacional en julio del año pasado- le reclamó públicamente a Tinelli una deuda que el club le adeuda a casi un año de su salida.

En diálogo con el programa Uno contra Uno, aseguró que hizo todo "a través de mi agente", pero aclaró que no encontró una solución viable a su problema. "Sé que no soy el único. Estoy intentando de hacer las cosas de buena manera para no llegar a un juicio y no tener que recurrir a FIBA", amenazó Santander, quien asumió como técnico del equipo de básquet en 2020 en reemplazo de Néstor García.

Actualmente, San Lorenzo mantiene deudas con Alex Pérez, Claudio Pereira, Jerome Meyinsse, Eric Dawson, Mathías Calfani, Justin Williams, Gani Lawal, Ramón Clemente, Donald Sims, y el agente de este último, Ben Pensack. Solamente teniendo en cuenta a estos jugadores que hicieron el reclamo correspondiente ante la FIBA, la deuda del “Cuervo” asciende hasta los 800.000 dólares sin tener en cuenta los 700 mil que le adeudan a Santander aún.

En febrero del año pasado, el Ciclón había acordado pagarles a diez ex jugadores una deuda cercana a los 200 millones de pesos con una modalidad que casi no tiene antecedentes. Lo hizo con derechos internacionales de TV y de futuras ventas de otros profesionales como ellos. Aquel acuerdo mediante escritura pública “casi no tiene antecedentes en la Argentina”. Incluso estuvo avalado por la AFA y la Conmebol.

Los 10 futbolistas que ingresaron en este compromiso de pago apelaron al gremio aunque hay otros que lo hicieron pero siguen en conflicto. El caso más complicado es el de Ignacio Piatti, a quien le habían rescindido su contrato vigente y mandó una carta documento en la que invocaba aquel decreto presidencial que suspendía los despidos en el país por la pandemia.

Otros dos jugadores que tampoco están más en el plantel, Fernando Belluschi y Ezequiel Ávila, arreglaron las deudas con el club de manera privada. El convenio homologado por el cual San Lorenzo cedió sus derechos económicos de TV y de transferencias futuras fue firmado por Mastrosimone y el protesorero Carlos Rosales aunque en las conversaciones con Agremiados también participó Tinelli.