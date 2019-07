Mateo Messi lo hizo de nuevo y le pegó una cachetada a su niñero: las travesuras durante el partido

Mateo Messi se ganó la fama, durante esta Copa América, como el más travieso de sus tres hermanos. Es que el hijo del medio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fue viral en varios partidos. La semifinal que se jugó ayer entre Argentina y Brasil no fue la excepción.

Que Mateo Messi es un nene repleto de personalidad -y una gran vocación hacia la travesura- no es ningún secreto. El pequeño lo demostró una vez más en el partido que Argentina jugó contra Venezuela la semana pasada, durante el cual estuvo presente en las tribunas junto a su mamá Antonela y su hermano mayor Thiago.

Allí, en un rápido movimiento, Mateo le quitó el celular a un espectador que tenía cerca, quien ni siquiera pudo atinar a reaccionar. En otro momento, mientras tanto, tuvo que ser rescatado por Antonela luego de que casi se cayera intentando trepar entre las butacas. "Mucho tiempo libre, se aburre y empieza a hacer cagadas", comentó su papá luego de ver la escena.

Es un hijo de puta"

"Mateo es terrible, un personaje. Thiago es un fenómeno, más bueno y el otro es todo lo contrario, un hijo de puta", supo explicar sin eufemismos Lionel Messi sobre el carácter del pequeño meses atrás.

Tiempo después, el capitán de la Selección reveló que Mateo también se burla de las derrotas deportivas de su equipo, el Barcelona español. "La última fue cuando, jugando en casa, pateaba y decía 'yo soy del Liverpool, que le ganó a ustedes'. Igual con el Valencia. 'Te ganó el Valencia, eh. Yo soy del Valencia'. O está en la tele jugando el Madrid y te grita los goles. Se los grita al hermano. No sé de donde lo saca", relató entre risas.

Lo cierto es que de acuerdo al propio Messi, Mateo tiene a quien salir: él mismo era rebelde cuando era chico. "Yo me levantaba loco porque no quería ir a la escuela", confesó agregando que todos los días se iba de su casa enojado con su mamá Celia. "Me iba puteándola, diciéndole por qué yo tenía que ir y ella quedarse", relató.