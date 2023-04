¡Menos fútbol que Billiken! Maratea propuso hacer una colecta para Independiente: las trabas y su vínculo con Marconi

Sin dudas, Santiago Maratea es uno de los mediáticos más polémicos de los últimos tiempos. El joven se convirtió en una celebridad por hacer colectas para distintas personas con problemas de salud u otros inconvenientes de distinta índole. Y después de juntar esa suma, organiza otra para comprarse ropa de marcas valuadas en euros o lo último en tecnología. Ese accionar le valió cuantiosas críticas e igual cantidad de apodos que van desde “vago” y “alérgico al trabajo” a “Chanti Manotea”.



Ahora, el influencer tuvo una idea por la que fue lapidado en todas las redes sociales. Desde su cuenta de Twitter propuso a sus seguidores, en especial a los hinchas y socios de Independiente, hacer una colecta para pagar las deudas y terminar con la crisis financiera e institucional. “Desde el domingo que solo me llegan mensajes de hinchas de Independiente entonces hago una pregunta solo para la gente del rojo, están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes más importantes de America?”, escribió.

Y enseguida, sumó otro tuit: "Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo asi como 115 mil socios (que pagan 4 mil pesos por mes). Si sólo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos), llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda. Beso".



Esas publicaciones se volvieron virales no solo entre los hinchas del Rojo sino también entre el resto de los fanáticos de los otros clubes del fútbol argentino. ¿La razón? Hubo críticas, chistes y muchos insultos porque Maratea se metió en un terreno que desconoce absolutamente: el negocio del fútbol.



En primer lugar, nadie duda que por la pasión, los socios de Independiente podrían juntar semejante cantidad de dinero para levantar la inhibición que pesa sobre el club. Pero Maratea no cuenta con ningún tipo de autoridad para fiscalizar los fondos de una asociación civil. Para eso existe la Justicia y las diferentes tipos de leyes que los regulan a nivel nacional y provincial.



Por otra parte, Maratea tiene un profundo vínculo con uno de los directivos que ingresó al club junto con Fabián Doman, y que llamativamente fue insultado en el estadio Libertadores de América hace un par de fines de semana por el pésimo desempeño deportivo del equipo. El influencer es amigo, desde hace muchos años, de Juan Marconi, el vicepresidente 2° de Independiente, panelista de ESPN y el hijo del ex árbitro y fana del Rojo, Guillermo Marconi.



Como sea, Maratea no se achicó y se defendió ante las críticas. “Independiente es uno de los clubes más grandes del país, no me gustaría que desaparezca”, empezó en un video. Y continuó: Amigo, amigo… quién me manda a mí a meterme en estos bardos, porque no puedo ser un influencer más tranquilo, que implemente aspira a conseguir un canje con una aerolínea, pero yo me meto en el barro, evidentemente me gusta rey, me estoy dando cuenta ahora”.



En el mismo sentido, Maratea dijo: “No es una colecta como las que habitualmente hago, no les voy a contar a todo el mundo sobre la situación para buscar que todos empaticen. Si no que es una colecta para los hinchas de Independiente. Ya sé que están jodiendo a Independiente con ‘eh te tiene que salvar santi maratea’ no es que yo los salvo, no pongo la plata, es que ante la organización de millones de hinchas del Independiente para bancar al club en este momento yo aporto transparencia. Los hinchas pueden confiar que la plata pasa por mí y que cada peso va a ir donde tiene que ir, fin”.



Y siguió: “Entre tantos hinchas no es tan complejo conseguir ese monto, sino organizarse y no robar, dos cosas que podemos hacer. No hablé con nadie de Independiente solamente lo conozco a Marconi que lo tengo que llamar y decirle ‘tuve esta idea’... Después las complicaciones que tienen las colectas que yo hago, donde se junta la plata, si hay un problema con la plata a juntar porque en este caso son 20 millones de dólares, que si vos en una calculadora lo hacés en pesos te tira letras, imaginate la cantidad de plata que es…”. Por último, lanzó: “Nos llevaría un par de días organizar la dinámica de cómo juntar la plata y como pagar las deudas… Por ahora es una propuesta mía para los hinchas de Independiente, nada más que eso”.