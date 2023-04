Messi, Bielsa y todo Newell´s: cómo será la despedida de Maxi Rodríguez

En el día que se cumplen 17 años de su gol a México en la Copa del Mundo, Maxi Rodríguez hará su partido de despedida en la cancha de Newell´s con invitados más que importantes. Lionel Messi, el Kun Agüero, Lionel Scaloni, Javier Zanetti y Marcelo Bielsa serán algunos de los que estarán presentes ese día.

Ese día habrá más de dos acontecimientos. Cabe destacar que si bien el capitán de la Selección confirmó su asistencia ni bien se enteró del partido, el 24 de junio, día del encuentro, es también su cumpleaños. Por este motivo, a raíz del lanzamiento de entradas, se dispuso un ticket que permite el acceso a área exclusiva y acreditaciones, alimentos y bebidas, experiencias, contenido y comodidades.

Si bien la Fiera no participó del mundial Qatar 2022, la presencia de Scaloni será fundamental en este partido, ya que la alegría y la mística de la selección sigue intacta y ambos jugaron juntos con la albiceleste. "Fue un poco casualidad la fecha porque la teníamos puesta para una semana antes, justo había fecha FIFA y la tuvimos que correr. Nos dimos cuenta que era el cumple de Leo y un aniversario de mi gol a México”, expresó Rodríguez en Olé.

Además, afirmó "Para evitar las preguntas en este caso van a estar todos invitados, hay gente que ya va confirmando pero puede pasar que a último momento se caigan o se sumen. Va a ser uno de los invitados, eso está claro, es una fecha especial porque es el cumpleaños de él. Las expectativas son siempre las mejores, uno quiere que esté acá presente. Lo va a ir definiendo a medida que se acerque la fecha pero va a ser uno de los invitados".

No obstante, reveló: "Los entrenadores no van a ser Scaloni ni el Gringo Heinze, vamos a intentar que jueguen un poco a la pelota. No me quiero hacer el misterioso, van a estar dirigiendo José Pekerman, por lo que fue como profesional y como persona conmigo, y el Tata Martino. Marcelo Bielsa también va a ser uno de los invitados, puede haber tres entrenadores, el Kun que haga lo que quiera, si quiere stremear que lo haga, si quiere estar en el banco también".

La decisión de realizar su retiro en la cancha de Newell´s tiene que ver con su fanatismo y su fidelidad para con el club. De hecho, sus últimos cuatro años de su carrera, desde 2018 hasta el 2021, jugó allí.