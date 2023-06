Messi confirmó que jugará en el Inter de Miami: "Decidimos continuar el camino"

Se terminaron los rumores. Finalmente se hizo realidad el pedido que le hizo Lionel Messi a David Beckham en el año 2018, a través de un vídeo en el cual saludaba y felicitaba al ex jugador por ser uno de los propietarios del Inter de Miami y donde, además, le pedía que en algún momento le haga un llamado para formar parte del club. Llegó el día. Se le cumplió el deseo: el mejor jugador de la historia fichará con el equipo del inglés y jugará en la MLS. “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% pero decidimos continuar el camino", argumentó.

Mucho se rumoreó sobre qué pasaría con su futuro y dónde terminaría su carrera deportiva. Quizás el momento que nadie quiere que llegue, se está acercando. El principio del fin para Lionel Messi se aproxima a sus 35 años y ya decidió que será el Inter de Miami su nueva casa a partir de la próxima temporada, en la cual ya fue presentado mediante un posteo en la cuenta oficial de Twitter del equipo que integra la liga de Estados Unidos.

En diálogo con Mundo Deportivo, confirmó por qué tomó la decisión de concluir su carrera allí y contó qué lo llevó a eso. Su familia, los arreglos del Barcelona y otras ofertas que recibió. “Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia”, comentó.

Cuando comenzaron los rumores de que su salida del Paris Saint Germain luego de dos años de contrato era un hecho, la primer opción barajada para continuar su carrera era sin dudas Barcelona, además de otras ofertas que recibió. El club que lo vio crecer, en donde se convirtió en la máxima figura y donde más recuerdos tiene, podía ser un camino para cerrar la etapa que abrió, pero finalmente no se concedió. Ante eso, analizó: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver a Barcelona, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera”.

“Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”, sostuvo.

“Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero”, anunció.

A la vez, habló sobre el conflicto que tuvo en su salida del club catalán, por lo cual provocó malestar en su estadía de París: “La vez que me tuve que ir, La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer y bueno tenía el miedo ese a que vuelva a pasar lo mismo y tener que andar a las corridas también como pasó que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel y bueno quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barca, si bien me hubiese encantado”.

Aún así, cuando todavía no tenía la decisión tomada, confirmó que mantuvo conversaciones con el entrenador del Barca, Xavi Hernández pero no fue así con el presidente, Laporta. “Con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. Hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación”.

De igual manera, no cierra la puerta a volver al club azulgrana para ocupar otro rol que no sea el de futbolista. "Obviamente que sí me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Me gustaría estar cerca del Barça en un futuro. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije", aseguró.

Finalmente, en cuanto a la decisión de firmar con Inter de Miami, manifestó que para tomar esa decisión en lo primero que pensó fue en lo personal y principalmente en lo familiar: "Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona".