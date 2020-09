Messi despidió a Luis Suárez en las redes sin disimular su bronca: "No te merecías que te echen como lo hicieron"

Una secuencia de siete fotos junto a su amigo Luis Suárez y un posteo en su cuenta de Instagram fue el modo que eligió Lionel Messi para dejar en claro que sigue molesto con el entrenador Ronald Koeman y con el presidente del Barcelona Josep María Bartomeu y que cada vez está más claro que sólo se queda en el club porque no tiene más remedio. El astro lamentó la partida del delantero uruguayo, y sobre todo el modo en que se dio. "Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada", escribió en su cuenta de Instagram el astro, sin pelos en la lengua.

Cada vez más lejos de aquel muchacho tímido al cual la prensa cuestionaba porque supuestamente no tenía "voz de mando" en el vestuario, Messi necesitó unas líneas para "prenderle fuego" a técnico y dirigentes, sin nombrarlos. Suárez, mientras tanto, ya es futbolista del Atlético de Madrid. Otros futbolistas de primer nivel que fueron compañeros de Messi respaldaron sus dichos con énfasis: nada menos que Neymar Jr., actualmente en el PSG ("Es increíble lo que hacen", sostuvo), Ángel Di María (también del PSG y compañero de Leo en la Selección Argentina) y Cesc Fábregas (actualmente en el Monaco), que comentaron con emojis de aprobación, y sobre todo Dani Alves. El experimentado lateral brasileño, que ahora se desempeña en el San Pablo, escribió: "Infelizmente es esa la realidad, que viene de hace tiempo. ¡Sólo se confirma año tras año! No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respeto y eso no lo saben! Sigue duro que de alguna manera estamos allí.

