Messi, el deportista mejor pago en el mundo por el que se pelean los mejores clubes del mundo: ¿cuánto dinero tiene?

Luego de 34 títulos, 634 goles y 276 asistencias, Lionel Messi parece haberle puesto fin a su carrera como futbolista del Barcelona y ya comenzó a buscar su nuevo lugar en el mundo: clubes como el Inter de Milán, el Manchester City, el París Saint Germain (PSG) y la Juventus ya posaron sus ojos en el astro argentino y parece cuestión de tiempo para que La Pulga se vista con los colores de otra institución.

¿El único inconveniente? Cualquier club que desee contar con los servicios de La Pulga, deberá desembolsar 700 millones de euros por su cláusula, más el sueldo de más de 50 millones de euros anuales. La Pulga renovó su contrato en 2017 con la posibilidad de salir libre a fines de cada temporada. Sin embargo, la letra chica señalaba que tenía que informar su decisión antes del 30 de mayo, algo que no ocurrió.

Si bien Messi no tiene intenciones de presentarse a las pruebas PCR del próximo lunes, paso previo al inicio de los entrenamientos, su deseo difícilmente pueda traducirse en una imagen fiel a la realidad: las complicaciones legales que la salida de La Pulga conlleva serían el principal impedimento para que el capitán argentino abandone el barco.

Messi pudo haber rescindido su contrato a mitad de este año, cuando las cosas ya no iban bien para el Barcelona, quedándose con su carta de libertad para negociar con quien quisiera. Pero no lo hizo y legalmente ya no lo puede hacer. En el medio existe, además, una lucha de intereses, sponsors y millones y millones de euros que buscan lo mejor, no para Messi, sino para sus propios bolsillos.

Cabe destacar que el, por ahora, capitán del Barcelona no sólo es considerado el mejor jugador del planeta, sino que también es el deportista mejor pago del mundo según Forbes, la revista estadounidense especializada en negocios y finanzas.

Forbes anunció el listado de los deportistas que más ganancias generaron en el último año. El ranking está encabezado por el rosarino, que según la publicación tuvo ganancias por 127 millones de dólares en 365 días. De esa suma, U$S 92 millones fueron gracias a su salario y premios.

Messi es el único atleta argentino que figura entre los 100 apellidos más acaudalados del ránking de la revista estadounidense. El crack del Barcelona superó al portugués Cristiano Ronaldo, de la Juventus, segundo mejor pago con 109 millones, y al brasileño Neymar quien facturó 105 millones de dólares pese a que está a disgusto en el PSG.

Lionel Messi extendió su contrato con el Barcelona el 25 de noviembre de 2017 con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Se vencería en el 2021. Si bien es difícil determinar el patrimonio exacto del capitán de la Selección Argentina, en su anterior contrato (que finalizaba en 2018) Messi promediaba los 32 millones de euros por año.

Sin ir más lejos, en las primeras dos temporadas percibió 22 millones y en las dos últimas, 42 millones. El 5 de julio del 2017, Barcelona anunció oficialmente la renovación de Messi hasta el 2021, que fue firmada en noviembre. Y este último año, logró sumarle a sus arcas la cantidad de U$S 92 millones de dólares tan solo por vestir la camiseta del Barcelona.

A esta inmensa suma, además, hay que agregarle el dinero que los patrocinadores invierten en él. Entre otros, Adidas es su más grande auspiciante y medios españoles señalaron que la marca deportiva está ligada al rosarino hasta el final de su carrera como jugador. Pero también Messi tiene negocios con Huawei, Tata Motors, Pepsi, Lays, Gatorade y la Expo 2020 Dubai.

Todos ellos le dejaron a Messi una ganancia de 35 millones de dólares. Al mismo tiempo, el argentino invirtió su fortuna en propiedades: en Rosario invirtió en el proyecto inmobiliario Azahares del Parana (un conjunto de urbanizaciones fuera de la ciudad), así como en un edificio de departamentos en el centro de la ciudad.

En Barcelona, también abrió un restaurante junto con sus hermanos llamado Bellavista del Jardín del Norte. También tiene su propia organización benéfica, la Fundación Leo Messi, que posiblemente le permita acceder a exenciones impositivas. Por otra parte, las redes sociales funcionan como un sistema para generar más ingresos: tiene 121 millones de seguidores en Instagram, 89 millones en Facebook y todavía no incursionó en Twitter.

En 2016, Messi entró en la lista de Forbes, en segundo lugar entre los deportistas que forman parte de su lista de los 100 famosos que más plata ingresaron, situando sus ingresos en 77 millones de dólares, y octavo en la tabla general.

Siguiendo este informe, sumándole sus temporadas siguientes, el patrimonio neto de Messi podría rondar entre 300 y los 350 millones de euros.