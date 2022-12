Messi, tras el agónico final: elogios para el "Dibu" y furiosas críticas al árbitro

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, celebró hoy la clasificación a semifinales del Mundial de Qatar 2022 y resaltó la actuación del arquero Emiliano "Dibu" Martínez en los penales ante Países Bajos, mientras que se quejó por el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz.

"Mucha alegría, mucho desahogo, no merecíamos ir a alargue y penales. Sufrimos, son los cuartos de final del Mundial. Sufrimos cuando tuvimos que sufrir y pasamos, que es algo impresionante", señaló Messi tras el encuentro.

Y añadió: "Argentina demuestra partido a partido que sabe jugar con la misma intensidad y ganas. Que quiere ser protagonista, entiende los momentos. Necesitábamos esta alegría para nosotros y para la gente que nos acompaña siempre".

En cuanto al desenlace del choque con Países Bajos, expresó: "Sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés ser sincero, decir lo que pensás. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era, la FIFA tiene que rever eso, no puede poner un árbitro así en esta instancia".

Respecto a "Dibu" Martínez, Messi remarcó: "Cuando nos toca ir a los penales tenemos ventaja con él en el arco. Hoy lo volvió a demostrar".

Por último, la "Pulga" habló de lo que viene para la Selección: "Croacia va a ser un partido durísimo, hoy lo demostró con Brasil, Tiene jugadores muy buenos, vienen trabajando con el mismo técnico y por algo están en semis. Va a ser muy duro. Estamos disfrutando muchísimo de esto, de la gente. De ir pasito a pasito, sacar los partidos como recién. Estoy muy feliz".