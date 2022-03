Messi y el operativo retorno: entre silbidos y abucheos, en Barcelona aseguran que quiere volver

El 10 de agosto del año 2021 no fue un día más. Aquella jornada, Lionel Messi dejaba atrás 21 años y 17 temporadas en el Barcelona para unirse a las filas del París Saint Germain (PSG), lo que generó una revolución en todo sentido; la ansiedad de los fans del conjunto francés fue tal que en pocos minutos se agotaron todas las camisetas, de todos los modelos y precios, que había preparado el club con el número "30".

En su presentación oficial, el astro argentino señalaba estar "muy feliz, con muchísimas ganas e ilusión" tras una salida traumática del Barcelona - luego de que La Pulga no llegara a un arreglo con la directiva que lidera Joan Laporta- y acompañado por el presidente de su nuevo club, Nasser Al-Khelaïfi en el estadio Parque de Los Príncipes, afirmó: "Mi objetivo y mi sueño es volver a ganar la Champions, y creo que caí en el lugar ideal para poder conseguirlo”.

Siete meses después, la realidad del rosarino en el PSG es completamente otra a causa de la eliminación del elenco francés por Champions League ante el Real Madrid: de la mano de Karim Benzema, sumado a la gran cantidad de errores puntuales cometidos por algunos de los compañeros de La Pulga, el conjunto español venció por 3 a 1 (3 a 2 en el global) en el Santiago Bernabéu, eliminó al equipo dirigido por Mauricio Pochettino y condenó a Messi a un clima tenso.

El '10' de la Selección Argentina y su gran amigo Neymar fueron los principales apuntados por los hinchas del PSG tras la eliminación de la UEFA Champions League. Al brasilero le gritaban "hijo de puta" con la música de Go West, mientras la voz del estadio ponía su música alta para tapar los silbidos. Mientras tanto, el argentino -que optó por el silencio- fue el más silbado y abucheado por todo el estadio debido -consideran- a su paso irregular con la institución parisina.

Pero la que no pudo contener su frustración y bronca por lo que estaba ocurriendo en ese momento durante el encuentro entre el PSG y el Bordeaux fue Antonela Roccuzzo, quien como en cada contienda se encontraba entre el público. Sus caras al ver la actitud de la hinchada en el ingreso del equipo se viralizaron de inmediato, dejando en claro la tristeza y hasta cierto enojo por la dura situación que le toca vivir a su marido.

Con el clima tenso que se vive por estas horas en Paris, ya son varias las versiones que indican que Nasser Al-Khelaïfi está decidido a hacer limpieza y desarmar el equipo por completo. De hecho, comenzó a circular en España que el retorno de Messi a Barcelona es una operación que ya estaría en marcha: el padre del rosarino se habría comunicado con la cúpula directiva de la entidad catalana para poder acordar una reconciliación.

El encargado de confirmar esta noticia fue el periodista Gerard Moreno, especializado en el conjunto culé, en su canal de Twitch. Allí, reveló que Jorge Messi hace ya un tiempo que viene llamando a Barcelona para acordar el regreso de su hijo al conjunto español debido a que La Pulga no logra aclimatarse. Días atrás, Thierry Henry había repasado la actualidad del PSG y justificó la temporada del argentino con argumentos de peso.

En diálogo con L'Équipe, el ex campeón del mundo afirmó: "Se fue llorando de Barcelona. Sufrió un impacto emocional porque no esperaba tener que marcharse. La gente dice que tiene todo en París, pero no es tan obvio. Cuando dejé el Arsenal por el Barça tardé un año en estar bien. Llegué lesionado, después de un divorcio y tuve que aprender un nuevo sistema de juego".

También se refirió a la salud mental de los deportistas, principalmente en Neymar, actualmente uno de los jugadores más castigados en el PSG: "Ha hablado muchas veces en sus últimas entrevistas sobre su bienestar, sobre la presión. Mi primer pensamiento fue: '¿Está bien?' Habla, pero... ¿podemos oírlo? Pide ayuda, hay cosas en su cabeza, como cualquier ser humano".

Y recordó cómo era la vida del futbolista en su etapa como jugador. "Llegabas al vestuario: ¿estás bien? Sí, aunque las cosas no fueran bien. ¿Dormiste bien? Sí, aunque no fuera el caso. ¿Tienes dolor? No, aunque lo tuvieras. Hoy un futbolista puede abrirse mucho más, afortunadamente. Antes uno no comentaba que mentalmente no se encontraba en condiciones", concluyó.

En este contexto, Matteo Moretto fue otro de los periodistas españoles que también se animó a afirmar que Messi está harto del club francés y que sueña con volver al Barça, aunque los dirigentes qataríes se opondrían a su salida a unos meses del Mundial. Según L’Équipe, parte de la cúpula de PSG no está de acuerdo en cómo recibieron los hinchas a Messi el fin de semana. En el diario El Confidencial, aseguran que la posibilidad de intentar la vuelta de Leo Messi le fue planteada a Joan Laporta, aunque la misma no prosperaría porque algunos miembros destacados del plantel y el propio Xavi le pidieron que desista de esa idea.

Por otro lado, existe la posibilidad que emisarios de Miami vengan a buscar a Messi, quien meses atrás se comprometió con el Inter de Miami, propiedad de David Beckham, para jugar en la MLS en 2024. Mientras tanto, Pochettino busca llevar tranquilidad y se mostró empático con los hinchas que cuestionaron a sus dirigidos: “A nadie le gusta este fondo, me puso triste. Todos los que aman al PSG tras la decepción de Madrid están tristes. Me entristece lo que se vivió hoy. Todos hemos sido afectados, entendemos la decepción y la frustración. Experimentamos esto juntos, como un equipo. Tenemos la responsabilidad de asumir lo que sucedió”, sentenció.